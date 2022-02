Polio in Afrika : Erstmals seit fünf Jahren Kinderlähmung in Malawi nachgewiesen

Zuletzt kam Polio nur noch in Pakistan und Afghanistan vor. Nun meldet auch Malawi wieder einen Wildvirus-Fall. Die Weltgesundheitsorganisation ist in Sorge, auch weil zuletzt weniger geimpft werden konnte.

Kinder, die an Polio erkrankt sind, in Kongo (Archivbild) Bild: REUTERS

Erstmals seit mehr als fünf Jahren ist in Afrika wieder ein Fall von Kinderlähmung aufgetreten. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitteilte, wurde ein sogenannter Polio-Wildvirus vom Typ 1 bei einem Kleinkind in der malawischen Hauptstadt Lilongwe nachgewiesen.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt".

Afrika war im August 2020 von der WHO offiziell für poliofrei erklärt worden, nachdem alle Wildformen ausgerottet waren und nicht mehr auf dem Kontinent verbreitet wurden. Erste Laboruntersuchungen zeigten, dass das nun nachgewiesene Virus genetisch mit einem Erreger in Verbindung steht, der in der Provinz Sindh in Pakistan zirkuliert. Nur in Pakistan und Afghanistan kommt Polio noch endemisch vor.

„Alle Länder haben das Risiko, dass Polio wieder importiert wird“

„So lange es Polio noch irgendwo auf der Welt gibt, haben alle Länder das Risiko, dass Polio wieder importiert wird“, sagte die Direktorin der WHO-Region Afrika, Matshidiso Moeti. Nun müsse alles getan werden, dass sich die Poliomyelitis nicht weiter in Malawi verbreiten könne. Der letzte Fall eines Polio-Wildvirus vom Typ 1 war 2016 aus Nigeria berichtet worden. Im vergangenen Jahr wurden der WHO insgesamt nur fünf Fälle auf der ganzen Welt gemeldet. Insofern ist jeder Fall nach WHO-Angaben „ein signifikantes Ereignis“.

Poliomyelitis, kurz Polio, ist eine höchst ansteckende Infektionskrankheit. Eine Ansteckung des Zentralen Nervensystems kann zu Lähmungen führen. Dies geschieht allerdings nur bei etwa ein Prozent aller Infektionen. Neben Wildvirus-Infektionen kommen auch sogenannte Impfvirus-Infektionen vor. Beim oral eingenommenen Polio-Impfstoff handelt es sich um einen abgeschwächten Lebendimpfstoff, nach einer Schluckimpfung vermehren sich die Viren über mehrere Wochen im Magen-Darmtrakt und können auf diesem Wege auch ausgeschieden und übertragen werden. Gefährlich werden diese Erreger aber nur, wenn sie auf eine Bevölkerung mit einer zu niedrigen Polio-Impfquote treffen, denn Impfviren, die längere Zeit zirkulieren, können sich genetisch verändern und dann auch symptomatische Erkrankungen hervorrufen.

Die Polio-Impfung hat in den vergangenen Jahrzehnten dazu geführt, dass Kinderlähmung fast ausgerottet werden konnte. Ende der Achtzigerjahre wurden noch mehr als 350.000 Fälle endemisch in fast 130 Ländern nachgewiesen. Durch groß angelegte Impfaktionen wurden seither zwei der drei Wildvirus-Typen, die sich aufgrund einiger ihrer Proteine unterscheiden, komplett eliminiert.

Die WHO erklärte den Typ 2 im September 2015 als ausgerottet, nachdem der letzte bekannte Fall 1999 in Indien aufgetreten war, Typ 3 war letztmalig im November 2012 in Nigeria aufgetreten, seit Oktober 2019 ist er offiziell ausgerottet. Nur der Typ 1 kommt noch vor, erstmals nun auch wieder außerhalb von Afghanistan und Pakistan. Sorge bereitet der WHO, dass viele Kinder in ärmeren Regionen vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie weniger geimpft werden konnten. Zuletzt aber liefen die Impfaktionen wieder besser, zudem immunisieren die seit langem bestehenden Polio-Einsatzgruppen in vielen Staaten nun auch gegen Covid-19.