Organspendereform : Erst waren sie enttäuscht, jetzt sind sie wütend

Am Dienstag tritt ein Gesetz in Kraft, das zu mehr Spenderorganen führen soll. Die wichtigsten Instrumente dafür sind aber noch gar nicht fertig. Die Unzufriedenheit unter Transplantierten und Wartenden wächst.

Unter Wartelistepatienten und Transplantierten ist es mittlerweile gängig, Misserfolge rund um die Organspende mit den Worten einzuleiten: „Wir hätten so gerne nicht recht gehabt …“. Vor allem diejenigen, die ein neues Organ benötigen, sind desillusioniert von der Politik und auch von den Strukturen in den Krankenhäusern. Ihren Erfahrungen mit Verantwortlichen, die Besserungen versprechen, sie aber nicht umsetzen, kommt nun eine weitere hinzu: Am Dienstag tritt ein Gesetz in Kraft, das den seit vielen Jahren speziell in Deutschland herrschenden Organmangel beheben soll. Doch die Hälfte der Maßnahmen, die von den Befürwortern als Schlüssel dafür gepriesen wurden, sind erst einmal nicht verfügbar.

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Am 16. Januar 2020 stand im Bundestag die Frage, wie zukünftig die Organspende organisiert werden solle, auf der Agenda. Der Fraktionszwang war aufgehoben, es gab die Wahl zwischen zwei Gesetzesentwürfen. Der eine sah eine programmatische Neuordnung vor: die Widerspruchslösung. Sie funktioniert – in vielen Ländern Europas – nach dem Prinzip: Jeder ist automatisch Organspender; wer es nicht sein will, muss einmal aktiv widersprechen. Er wurde unter anderem von dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn und dem jetzigen Gesundheitsminister Karl Lauterbach unterstützt.