Jahresbericht 2021 : Drogenkonsum in Europa so groß wie vor der Pandemie

Die Corona-Pandemie hat Angebot und Nachfrage nach Rauschgiften in Europa nur kurz beeinträchtigt. Wie die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht mitteilte, seien die Probleme in vielen Ländern im Jahr 2021 ähnlich groß wie vor der Pandemie, wenn nicht größer.

Cannabis beliebteste Droge

Der Markt sei durch eine anhaltend hohe Verfügbarkeit von Rauschgiften jeder Art, einem durchweg hohen Wirkstoffgehalt und Reinheitsgrad der Substanzen und einer weiter zunehmenden Diversität bei den Gebrauchsmustern gekennzeichnet, schreibt Behörde. Hinzu kämen neue Bedrohungen, allen voran die Streckung von Cannabisprodukten mit synthetischen Cannabinoiden und ein Anstieg der Produktion synthetischer Rauschgifte in Europa, insbesondere von Methamphetamin.

Cannabisharz und Cannabiskraut sind nach wie vor die beiden Rauschgifte, die in Europa am meisten gebraucht werden. Eine Sättigung des Marktes ist nicht ebenso wenig abzusehen wie ein Rückgang der von Land zu Land verschieden starken Nachfrage. Wie dynamisch der Markt weiterhin ist, lässt sich an mehreren Indikatoren ablesen. So ist indexierte Preis in den vergangenen zehn Jahren weitgehend gleichgeblieben, der Wirkstoffgehalt hingegen deutlich gestiegen.

Daher spielt Cannabis sowohl bei drogenbedingten Notfällen wie auch bei der Nachfrage nach spezialisierten Therapien eine immer größere Rolle. Im Blick auf die Schaffung staatlich regulierter Cannabismärkte durch immer mehr Staaten heißt es sibyllinisch, „zum Schutz der öffentlichen Gesundheit sollten die Auswirkungen etwaiger regulatorischer Änderungen in diesem Bereich sorgfältig überwacht werden“.

Keine Entwarnung gibt die Behörde auch im Blick auf Kokain. Etwa 15 Prozent aller Erstbehandlungen in Europa stünden im Zusammenhang mit Kokain, heißt es für das Jahr 2020. Auf mehr als 7000 verdreifacht hat sich innerhalb von weniger als fünf Jahren die Zahl der Personen, die wegen Problemen mit Crack eine Behandlung begannen. Diese Form des Kokains kann geraucht oder injiziert werden und wird in Europa (wie in den Vereinigten Staaten) vorwiegend von „gefährdeten und ausgegrenzten Gruppen“ konsumiert. Entsprechend groß sind die gesundheitlichen und sozialen Probleme.

Immer größere Kreise in Europa ziehen die Herstellung und der Gebrauch von Methamphetamin. Mittlerweile wird dieses Rauschgift nicht mehr nur in der Tschechischen Republik und den angrenzenden Regionen sichergestellt, sondern auch in einigen baltischen Ländern. Produziert wird das synthetische Rauschgift mittlerweile auch in Belgien und den Niederlanden. Von dort weisen viele Spuren nach Mexiko. „Dies gibt Anlass zu der Sorge, dass Europa nun eine wichtigere Rolle im weltweiten Angebot spielt, da Methamphetamin für den Export in hochprofitable Märkte hergestellt wird“, heißt in dem Bericht.