Mangel an Fiebermedikamenten : Mit diesen Hausmitteln senken Sie Fieber bei Kindern

Noch immer sind Fiebersäfte für Kinder in Deutschland knapp. Zwar gebe es in manchen Regionen, so berichten es Apotheker, mittlerweile wieder ausreichend Arznei im Regal. In anderen Teilen der Republik müssen Eltern beim Abgeben des Rezeptes aber immer noch bibbern, ob das Mittel wirklich da ist. Hat ein Kind Fieber, stellt sich immer wieder aufs Neue dieselbe Frage: Wann überhaupt etwas geben, um die Temperatur zu senken?

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Für die Antwort gilt als Leitlinie: Nicht zu sehr auf die Gradzahl schauen, sondern mehr auf das Kind. Isst und trinkt es, lässt es sich ablenken, verhält es sich anders? Und ganz wichtig: Hat es Schmerzen? Denn gerade Fiebersäfte wirken, unabhängig vom Senken der Temperatur, auch gegen Schmerzen. Das allein kann ein Grund sein, dem Kind etwas zu geben.