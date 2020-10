Suche nach Medikament : Werden wir Alzheimer jemals heilen?

Ein Arbeitsleben lang schon versucht Christian Haass, Alzheimer zu heilen, und der Moment, an dem er dachte, die Nuss sei geknackt, liegt jetzt 20 Jahre zurück. Damals schrieben Wissenschaftler das erste Mal über eine Impfung gegen die Krankheit. Sie hatten einen Antikörper gefunden, der die Knäuel eines bestimmten Proteins in den Gehirnen von an Alzheimer erkrankten Mäusen reduzierte. APP wird das Protein abgekürzt, Beta-Amyloid heißt sein Fragment – und eine Plaque nennt man es, wenn sich die Fragmente knäueln.

Man wusste, dass die Plaques etwas mit Alzheimer zu tun haben, und nun sah man sie in den Mäusegehirnen nicht nur verschwinden, sondern konnte auch das Gedächtnis der Tiere stabilisieren. Haass war damals schon Professor für Biochemie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ist bis heute einer der wichtigsten Forscher in Deutschland zu den molekularen Grundlagen von Alzheimer. Über die Entdeckungen um das Jahr 2000 herum sagt er: „Eigentlich war der Fall für mich damit erledigt.“