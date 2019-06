FAZ Plus Artikel Herzinsuffizienz : Heilung per Zufall

Bei so einigen Problemlösungen, über die man ewig gegrübelt hat, denkt man im Nachhinein ja so manches Mal: Es war eigentlich naheliegend. Auch Professor Franz Kleber sagt genau diesen Satz, während er begeistert von dem interatrialen Shunt Device spricht.

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Vermutlich schießt Ihnen nun durch den Kopf: Wovon? Das ist keines der Probleme, die ich dringend zu lösen habe! Da kann man nur erwidern: Lesen Sie trotzdem mal weiter. Kleber ist nämlich Kardiologe, und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind noch immer die häufigste Todesursache in Deutschland. Jährlich werden hierzulande rund 1,7 Millionen Menschen wegen einer Herzkrankheit in eine Klinik eingeliefert; über 200.000 wegen eines Herzinfarkts. Rund fünf Prozent der über Sechzigjährigen leiden am Vorhofflimmern, und Experten rechnen mit einer Verdopplung dieses Werts in den nächsten dreißig Jahren. Fast ein Drittel der Deutschen leidet an Bluthochdruck. Probleme mit dem Herzen betreffen also viele.