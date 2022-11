Mittel gegen Adipositas : „Das ist kein Lifestyle-Medikament“

Ein Diabetesmittel zum erfolgreichen Abnehmen? In Amerika ist das schon länger ein Hype. In Deutschland breitet er sich gerade aus. Ein Arzt spricht im Interview über den Erfolg und die Gefahren, die damit verbunden sind.

Herr Professor Schneider, vor allem in den USA wird, auch von Berühmtheiten wie Elon Musk oder Kim Kardashian, das Diabetesmedikament mit dem Handelsnamen Ozempic zum Abnehmen angepriesen. Auf Social-Media-Plattformen, auch hierzulande, teilen Menschen ihre Erfahrungen. Der Hashtag #Ozempic findet sich mehr als 350 Millionen Mal in diesen Medien. Was steckt hinter dem Hype?

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Dieses Medikament mit dem Wirkstoff Semaglutid ist ein sogenannter GLP1-Agonist. GLP1-Agonisten gibt es schon seit Jahren von verschiedenen Herstellern, sie sind eigentlich für Diabetespatienten zugelassen. Bei ihnen greifen sie positiv in den Stoffwechsel ein, unter anderem wird bei ihnen mithilfe dieser Medikamente die Insulinausschüttung gefördert. Bei Patienten, die Semaglutid wegen ihrer Zuckererkrankung nehmen, hat man beobachtet, dass sie außerdem abnehmen. Daraufhin haben Hersteller mit einer höher dosierten Darreichung von Semaglutid Studien mit Patienten durchgeführt, die nicht an Diabetes, aber an starkem Übergewicht leiden – und es hat sich gezeigt: Auch sie haben davon profitiert und deutlich Gewicht verloren. Das hat, um ehrlich zu sein, auch die Fachwelt beeindruckt. Man kann schon sagen, das war in der medikamentösen Adipositasbehandlung ein Durchbruch.