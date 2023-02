Aktualisiert am

Herr Professor Hegerl, Frauen, die immer wieder depressive Phasen im Leben haben, woran sollten die bei Kinderwunsch oder am Beginn einer Schwangerschaft denken?

Sie sollten in jedem Fall mit ihrem behandelnden Arzt darüber sprechen. Wenn sie Medikamente nehmen, muss geschaut werden, ob diese während der Schwangerschaft weiterhin genommen werden können. Auch eine Psychotherapie, die bereits läuft, sollte weitergeführt werden.

Und wenn man gerade in einer Phase ist, in der es einem ganz gut geht?

Als Mensch mit einer wiederkehrenden Depression kennt man meist gut die frühen Symptome, wenn eine depressive Phase beginnt. Auf diese sollte man auch als werdende Mutter gut achten und sich rasch Hilfe holen, wenn diese auftauchen.

Können Schwangerschaft und Geburt eine Depression wieder hervorrufen?

Das kann schon passieren. Lebensveränderungen größerer Art können prinzipiell bei Menschen, die dafür eine Veranlagung haben, eine Depression hervorrufen. Auslöser dafür kann zum Beispiel ein verändertes Schlafverhalten sein, was bei jungen Müttern ja automatisch passiert.

Es gibt Umfragen, die sagen, dass Mütter mit kleinen Kindern oft ihre Therapien, gerade stationäre, abbrechen, wohl weil sie zu wenig Zeit haben. Haben wir für diese Mütter nicht genug Angebote?

Wir haben große Versorgungslücken bei depressiven Erkrankungen – und das gilt auch für erkrankte Mütter. In den letzten Jahren sind aber einige Angebote speziell für Mütter mit kleinen Kindern entstanden. Es ist sicher sinnvoll, sich an diese Einrichtungen zu wenden, die auf die Bedürfnisse von Müttern mit Kindern spezialisiert sind. Eine Übersicht dieser Kliniken findet man auf der Webseite des Vereins „Schatten und Licht“. Zudem ist eine weitere intensive Aufklärungsarbeit nötig. Depressionen bei Müttern sind besonders mit Unverständnis bei anderen verbunden.

Wie meinen Sie das?

Die Annahme ist: Junge Mütter müssen strahlen vor Glück und ihr Baby über alles lieben. – Aber: Jede Mutter muss wissen, dass die Depression kein Zeichen von Schwäche oder Lieblosigkeit ist, sondern eine eigenständige Erkrankung, für die niemand etwas kann und die gut behandelbar ist.

Frauen, die immer mal wieder depressive Phasen hatten im Leben, erzählen, dass die Depression noch mal ein ganz anderes Leid hervorgerufen hat, nachdem sie Mutter geworden waren. Kann das sein?

In der Depression fühlen sich Mütter wie versteinert und können keine warmen, liebevollen Gefühle für ihr Kind empfinden, was mit tiefen Schuldgefühlen verbunden ist. Fachleute sprechen bei diesem Sich-wie-abgestorben-fühlen von einem „Gefühl der Gefühllosigkeit“. Dann nehmen sich Depressionen immer die aktuellen Lebenssorgen und -umstände der Betroffenen vor und katastrophisieren diese; bei Müttern sind das oft Sorgen, dass das Kind Schaden nimmt.

Wie erklärt man gerade kleinen Kindern, dass die Mutter eine Depression hat und vielleicht in die Klinik muss?

Es gibt einige gute Kinderbücher dazu, etwa „Mamas Monster“ oder „Papas Seele hat Schnupfen“, in denen Depressionen kindgerecht erklärt werden. Wichtig ist, dass man Kindern klarmacht: Eine Depression ist eine Krankheit wie jede andere Erkrankung. So ist es ja auch. Dann können Kinder das meist gut verstehen. Ich habe zudem an Angeboten der AOK mitgearbeitet, die „Familiencoach Depression“ heißen und Partner von Menschen mit Depression unterstützen.