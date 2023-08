Was erlebt man in der Psychiatrie? Unsere Leser berichten vom vielen Warten, von erst spät erkannten Diagnosen – aber auch von einer großen Dankbarkeit, in einer sehr kritischen Phase nicht alleingelassen worden zu sein.

Unser Redakteur Sebastian Eder hat auf FAZ.NET kürzlich die Erfahrungen beschrieben, die er, an einer Depression erkrankt, in der Psychiatrie machte. Sein Artikel hat zahlreiche Leser dazu inspiriert, eigene Erlebnisse zu schildern – mit demselben Ziel wie unser Autor: auf Probleme hinzuweisen, aber auch anderen Menschen Mut zu machen. Wir veröffentlichen eine Auswahl der Leserreaktionen.

Den Gedanken ausgeliefert

Die Zeit in der Klinik war für mich sehr schlimm. Ich wurde im August 2022 nach einem psychischen ­Zusammenbruch eingewiesen. Die ersten ­Tage stand ich unter starken Beruhigungsmitteln. Die Psychiater erklärten mir, ich hätte eine schwere Depression. Ich glaubte der Diagnose nicht: Ich hatte zwar Suizidgedanken, aber ich war nicht traurig. Ich hatte eher Angst, und meine Gedanken kreisten so stark und unerträglich mit so beängstigenden Inhalten, dass ich immer wieder dachte, ich könnte das keine Minute länger ertragen.

Therapien fanden die ganze erste Woche keine statt. In der zweiten Woche gab es lediglich eine Gruppentherapie, deren Sinn ich nicht ­erkennen konnte. Die erste Einzeltherapiestunde entfiel wegen Urlaubs. Geweckt wurde man um 7 Uhr, um an einem Spaziergang teilzunehmen und dann an einer Morgenrunde. Danach gab es bis zum Mittagessen kein ­Programm, genauso wie am Nach­mittag. So saß ich stundenlang im Garten herum und war meinen kreisenden Gedanken vollkommen ausgeliefert. Auf mein Drängen hin und meine wiederholte Behauptung, die Suizidgedanken seien nicht mehr ­präsent, wurde die Medikation mit Tavor reduziert, sodass ich nach zweieinhalb Wochen gegen den Rat der Ärzte entlassen wurde. Kurz danach ging ich zurück in die Klinik, weil ich so verzweifelt war. Es half auch beim zweiten Mal wenig. Später war ich noch einige Wochen in einer Tages­klinik. Aber erst in der ambulanten Therapie besserte sich mein Zustand langsam.

Ein Jahr später geht es mir wieder sehr gut. Und heute weiß ich sehr zu schätzen, dass ich Zugang zu Medikamenten und Behandlungen hatte. Ich wurde zumindest betreut – in einer Zeit, in der ich in einem sehr kritischen Zustand war. Vielleicht nur deswegen darf ich heute hier noch sitzen. Dafür bin ich jeden Tag dankbar.

Anonym

Kein Geheimnis

Volle Solidarität mit Ihnen als Autor, das sage ich als selbst Betroffener. Für Menschen, die nicht selbst erkrankt sind oder die sich damit nicht beruflich auseinandersetzen, ist Depression etwas sehr Abstraktes, während es für einen selbst sehr, sehr konkret ist. Ich habe mich ebenfalls dafür entschieden, relativ offen mit der Erkrankung und dem Klinikaufenthalt umzugehen. Ich dränge mich keinem damit auf, aber ich mache kein Geheimnis daraus und beantworte Fragen. Auch und gerade im Berufsumfeld. Es ist für mich sogar viel leichter, es nicht zu verheimlichen, die Energie, die dafür draufginge, ist zu kostbar.

Auch wenn es einigermaßen abstrakt bleibt, möchte ich durch das Sprechen darüber die Erkrankung normalisieren. Das hilft den nicht Betroffenen, damit besser umzugehen. Und vor allem soll es dafür sensibilisieren, wenn man selbst betroffen ist. Man macht sonst so viel mit sich selbst aus, dabei gibt es Therapie und Behandlung und eben oft Besserung. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

„SCosta“ auf FAZ.NET

Die Diagnose Autismus