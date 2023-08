Aktualisiert am

Wie es sich anfühlt, in der Psychiatrie zu sein

Hilfe bei Depression : Wie es sich anfühlt, in der Psychiatrie zu sein

Ein junger Mann blickt aus dem Fenster eines Regionalexpress, der an einem Wald vorbei fährt. Bild: dpa

Im April 2022 war ich in der Notaufnahme, weil ich meine Depression nicht mehr aushielt. So sagte ich das auch dem Arzt dort. Er war wenig beeindruckt. Nicht mal auf die Warteliste für einen Psychiatrie-Platz nahm er mich auf. Stattdessen drückte er mir vier Tabletten des Beruhigungsmittels Tavor in die Hand und riet mir, mehr spazieren zu gehen. Tavor hatte ich aber genug zu Hause – und vor allem schon genug genommen.

Sebastian Eder Redakteur im Ressort „Gesellschaft & Stil“. Folgen Ich folge





Kaum einen Tag hatte ich in den drei Wochen vorher ohne das starke Beruhigungsmittel ausgehalten, dessen Wirkstoff Lorazepam zur Arzneimittelgruppe der Benzodiazepine zählt. Die Tabletten soll man eigentlich nur in Notfällen nehmen, bei akuten Suizidgedanken zum Beispiel. Eine Abhängigkeit droht bereits nach zwei Wochen, der Entzug wird oft mit dem von Heroin verglichen. Ich nahm die Tabletten mit und ging nach Hause. Ich hatte keine Ahnung, wie es weitergehen sollte.