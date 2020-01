Coronavirus : Auf das Ungewisse vorbereiten

Das Coronavirus breitet sich in China weiter aus. Deutsche werden deshalb aus der Krisenregion ausgeflogen. An der weltweiten Suche nach einem Impfstoff beteiligt sich auch die Universität Marburg.

In der Turnhalle sind Feldbetten mit blauen Überzügen aufgestellt. Am Kopfende liegt ein Kissen in Folie eingepackt. Manche Basketballkörbe in der Halle sind hochgeklappt, die Handballtore stehen noch. Hier machen gewöhnlich die Mitarbeiter der Fraport, der Betreibergesellschaft des Frankfurter Flughafens, Sport. Am Samstag werden aber in der Halle die Passagiere untergebracht, die von der Bundesregierung aus der chinesischen Stadt Wuhan nach Frankfurt ausgeflogen werden. Nach der Landung werden sie von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes in Empfang genommen und mit dem Bus zur Halle, dem Medical Assessment Center, gebracht.

Sind alle Passagiere gesund, werden sie dort nur wenige Stunden verweilen. Wenn ein Patient allerdings Symptome zeigen sollte, wird er separiert und ins Universitätsklinikum Frankfurt gefahren. Vom Medical Assessment Center sollen die Passagiere zu einer Quarantänestation ins südpfälzische Germersheim gebracht werden. Die ist in einer Ausbildungskaserne auf einem Luftwaffenstützpunkt eingerichtet worden. Die Heimkehrer müssen 14 Tage hier bleiben. So lautet die Anordnung des Bundesgesundheitsministeriums. Laut Außenminister Heiko Maas (SPD) ist unter den Personen, die nun aus China ausgeflogen werden, aber niemand, der infiziert sei und auch kein Verdachtsfall. Etwa hundert Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz, dem Gesundheitsamt Frankfurt und dem Flughafen sind am Samstag im Einsatz.

Befürchtungen darüber, dass der Transport der betroffenen Deutschen in einem Flugzeug Ansteckungen forcieren könnte, widersprechen Fachleute. Durch den ständigen Luftaustausch über Klimaanlagen sei immer für ausreichend Frischluft gesorgt. Ein Flugzeug stelle keine besondere Gefahr der Ansteckung dar – zumindest nicht mehr als andere geschlossene Räume, in denen sich mehrere Menschen befänden. Alles andere sei Panikmache. Nach Angaben von Maas hatte es auch Anfragen anderer Länder gegeben, ihre Bürger mit dem Luftwaffen-Airbus auszufliegen, der die 90 Deutschen und rund 40 Angehörigen anderer Nationalität aus Wuhan abholte. Doch seien alle Plätze in der Bundeswehrmaschine belegt gewesen. Auf dem Hinflug wurden auf Bitten Chinas 10 000Schutzanzüge transportiert, die dort dringend gebraucht werden.

Auch die chinesische Regierung kündigte am Freitag Rückholaktionen für ihre Bürger an, die im Ausland gestrandet seien. Das gelte vor allem für Bewohner aus Wuhan, teilte das Außenministerium mit. Reguläre Flüge nach Wuhan gibt es derzeit nicht, weil die Regierung die gesamte Stadt von der Außenwelt abgeschnitten hat, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Im Internet hatten einige Wuhaner zudem die Sorge geäußert, dass Fluggesellschaften sich weigern könnten, sie bei Flügen in andere chinesische Städte an Bord zu nehmen. Am Montag war bekannt geworden, dass chinesische Fluggäste auf ihrem Rückflug aus Japan gefordert hatten, einer Gruppe aus Wuhan müsse aus Präventionsgründen die Mitreise verwehrt werden. Erst als Mitarbeiter des chinesischen Konsulats in Nagoya eingeschaltet wurden, konnten die Reisenden an Bord des Flugzeugs der China Southern Airlines ihre Plätze einnehmen. Für Aufregung im Internet sorgten auch Berichte über Geschäfte im Ausland, die sich weigerten, Wuhaner oder chinesische Kunden zu bedienen.

Zahlreiche Fluggesellschaften fliegen China nicht mehr an

Am Freitagabend sollten die ersten beiden Charterflugzeuge aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok und der malaysischen Stadt Kota Kinabalu in Wuhan landen. Nach Angaben der chinesischen Luftfahrtbehörde befanden sich 217 Personen aus Wuhan an Bord. Weitere Rückholflüge seien für Singapur, Osaka, Krabi und Mandalay geplant. Auch nach Kanada sollen Chartermaschinen entsandt werden.