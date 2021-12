Hoffnung für Patienten : Boostern gegen Darmkrebs

Aktualisiert am

Spritzen mit mRNA-Vakzin des Herstellers Moderna liegen in einer Schale. Bild: dpa

Krebs und Corona stehen aus der Perspektive der Grundlagenforschung in einer erstaunlichen Wechselbeziehung. Im Gespräch mit An­drea Tannapfel, Direktorin des Instituts für Pathologie der Ruhr-Univer­sität Bochum, und Anke Reinacher-Schick, Direktorin der Onkologie im Universitätsklinikum St.-Josef-Hospital, wird das rasch klar. Die beiden Medizinerinnen leiten das „Colo­predict Plus Register“, an das mehr als 190 Darmkrebszentren und onkologische Schwerpunktpraxen aus ganz Deutschland angeschlossen sind und das aktuell mit einer internationalen Phase-2-Studie für den Darmkrebs-Impfstoff BNT122 (iNeST) des Mainzer Unternehmens Biontech ko­operiert.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



BNT122 nutzt dieselbe revolutionäre mRNA-Technik, die im vergangenen Jahr in den Corona-Vakzinen von Biontech und Moderna ihren Durchbruch erlebte. Vielleicht zählt auch das „Impfen“ gegen Karzinome wie eben Darmkrebs (Kolonkarzinom) in Form einer individualisierten Immuntherapie bald zum medizinischen Standardrepertoire. „Wir sehen sehr gute Chancen für eine neue Subs­tanzklasse, die uns wirklich weiterhilft“, sagt die Onkologin Rei­nacher-Schick. Der individualisierte An­satz, bei dem jeder Patient ein auf seinen Tumor abgestimmtes Medikament bekommt, sei überzeugend und vielversprechend.