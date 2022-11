Shijiazhuang testet nicht mehr : Eine chinesische Stadt probt die Öffnung

Shijiazhuang ist eigentlich keine Stadt, die für ihren Pioniergeist bekannt ist. Die eher gesichts­lose Hauptstadt der chine­si­schen Provinz Hebei wurde im Rest des Landes bisher vor allem mit Smog in Verbindung gebracht. Doch in dieser Wo­­che macht Shijiazhuang als Vorreiter einer neuen Corona-Politik von sich re­den. Die Stadt gehört zu den ersten in China, die die allgemeine Corona-Testpflicht abschafften, nachdem die Nationale Ge­sundheitsbehörde in einem 20-Punkte-Plan diesen Schritt empfohlen hatte.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Man hätte vermuten können, dass die Bewohner über diese Lockerung begeistert sind. Doch ganz so war es nicht. Viele Eltern meldeten ihre Kinder von der Schule ab, aus Angst, sie könnten sich dort mit Corona infizieren. Andere Eltern mussten ihre Kinder wieder abholen, weil so wenige gekommen waren, dass die Lehrer auf Onlineunterricht umstellen mussten. Wieder andere eilten zur Apotheke, um sich traditionelle chinesische Medizin zu be­sorgen, die die Regierung seit Beginn der Pandemie gleichsam als Gegenmittel ge­gen Corona propagiert hat, obwohl es keinen Nachweis für deren Wirksamkeit gibt. In vielen Apotheken sind die Kapseln des Grippepräparats Lianhua Qingwen ausverkauft. Auch Fieber senkende Mittel wie Ibuprofen sind in Shijiazhuang inzwischen Mangelware.