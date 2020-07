Kreuzfahrten : Zehn Corona-Fälle unter Aida-Crewmitgliedern

Unter der Besatzung zweier Aida-Kreuzfahrtschiffe wurden mehrere Corona-Infektionen festgestellt. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Mecklenburg-Vorpommern mitteilte, sind zehn der insgesamt 750 Besatzungsmitglieder, die am Mittwoch aus Asien auf dem Flughafen Rostock-Laage angekommen waren, positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden.

Der Nachweis der Infektionen sei das Ergebnis der Präventionsmaßnahmen, die Aida bei der Vorbereitung der Betriebswiederaufnahme der „AIDAmar“ und der „AIDAblu“ getroffen hat. Beide Schiffe liegen derzeit in Rostock. Der Passagierverkehr hat noch nicht begonnen. Das Rostocker Gesundheitsamt und Aida hätten alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, hieß es.

Das Kreuzfahrt-Unternehmen Aida Cruises hält indes an den geplanten Kurz-Kreuzfahrten fest. Die betroffenen Mitarbeiter befänden sich in strenger Einzelisolation an Bord eines der beiden Schiffe, die derzeit im Rostocker Seehafen liegen, sagte Aida-Sprecher Hansjörg Kunze am Freitag in Rostock.

Mehr zum Thema 1/

Die jetzigen Testergebnisse zeigten, dass die Präventionsmaßnahmen gegriffen hätten. Alle weiteren Besatzungsmitglieder befänden sich ebenfalls in Isolation und würden abermals auf Covid-19 getestet. Die „AIDAmar“ und die „AIDAblu“ stünden nicht unter Quarantäne, allerdings seien alle Landgänge gestrichen.

Am 5. August soll in Hamburg die „AIDAperla“ zur Kurz-Kreuzfahrt ohne Landgang ablegen, am 12. August in Rostock die „AIDAmar“ und am 16. August in Kiel die „AIDAblu“.