Weltweit meiste Infizierte : Zahl der Corona-Fälle in Amerika überschreitet fünf Millionen

In den Vereinigten Staaten hat die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle die Marke fünf Millionen überschritten. Den traurigen Rekord verzeichnete die Johns Hopkins University am Sonntag. Nirgendwo sonst auf der Welt haben sich so viele Menschen mit dem neuen Coronavirus angesteckt.

Die Zahl der tatsächlichen Fälle in Amerika dürfte nach Ansicht vieler Gesundheitsexperten etwa zehnmal höher liegen. Als Grund dafür werden einerseits die beschränkten Testmöglichkeiten genannt. Andererseits verläuft der Großteil der Infektionen mild, daher werden viele Erkrankungen nicht gemeldet oder gar nicht erst erkannt.

In den Vereinigten Staaten infizieren sich pro Tag derzeit etwa 54.000 Menschen mit dem Virus. In der zweiten Julihälfte lag der Tageswert bei über 70.000. Zwar ist dieser nun wieder gesunken, aber in fast 20 amerikanischen Staaten steigt die Zahl der Neuinfektionen und in fast allen die Zahl der Todesopfer. Viele Amerikaner weigern sich, Mund- und Nasenschutz zu tragen und Abstand zu Sozialkontakten zu halten.