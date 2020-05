Zweite Phase der Corona-Krise : Widerstand, Wut und Anschuldigung

Epidemien zeigen offenbar wiederkehrende Muster: Die „London Bills of Mortalty“ etwa war eine Sammlung der Todesstatistiken im Pestjahr 1665. In London wurde schon früh akribisch Buch geführt über die wöchentlichen Krankheiten und Todesfälle. Zwischen dem 15. und 22. August 1665 zählte man in den 97 Gemeinden „innerhalb der Mauern“ insgesamt 1268 Tote. Zehn davon starben am Kindbettfieber, 116 erlagen dem Alkohol, 42 starben an den Folgen einer Zahninfektion und 366 Menschen an der grassierenden Pest. Diese vergilbten Statistiken erlauben einen Einblick in den Alltag einer Pandemie vor fast 500 Jahren. Auf demselben Mitteilungsblatt wurde übrigens der aktuelle Brotpreis bekanntgegeben: „A penny Wheaten Loaf to contain Nine Onces and a half“ . 2020 weisen die elektronischen Dashboards der Johns-Hopkins-Universität oder des Robert-Koch Instituts zwar keine Brotpreise mehr aus, dafür sind die Informationen zur Covid-19 Pandemie genauer – wir blicken auf rote Punkte, gelbe Linien und blaue Balken. Der Tod ist bunter geworden.

Daniel Defoe, der Autor des weltbekannten „Robinson Crusoe“, verfasste als anonymer Autor ein „Journal of the Plague Year 1665“ . Sein Buch ist ein lebendiger Bericht der Geschehnisse der großen Pest, das neben einigen Zahlentabellen auch die damaligen Verordnungen und Erlasse auflistet, bekanntgegeben vom Lordbürgermeister und dem Rat der freien Bürger von London. Kontaktverbote anno 1665 waren klar und eindeutig.

Karneval und Pandemie

Auch Masken wurden früh zum sichtbaren Accessoire im Kampf gegen die Seuche, zum „Symbol eines existenziellen Risikos“, wie es der Anthropologe Christos Lynteris von der University of St. Andrews beschreibt. Auf alten Illustrationen sieht man vermummte Pestdoktoren mit schnabelförmigen Masken. Die Masken waren gefüllt mit Duftstoffen von Amber, Kampfer, Myrrhe bis hin zu Zitronenmelisse und wogen den Träger in Sicherheit gegen die schlechte Luft, die „mal‘aria“. Die Pestdoktoren selbst waren angesehene Persönlichkeiten, so wie die Virologen und Epidemiologien von heute. Später wurden die Masken zum typischen Element des venezianischen Karnevals. Diese besondere Verbindung zwischen Karneval und Pandemie; es gab sie also schon weit vor Heinsberg!

Auch bei vergangenen Pandemien wurde die drohende Gefahr zunächst ignoriert. In London kursierten bereits im Jahre 1663 Gerüchte über einen Pestausbruch in Holland, doch die Gefahr wurde verdrängt, bis zu Beginn des Dezembers 1644 zwei Männer, angeblich Franzosen, am oberen Ende der Drury-Lane an der Pest verstarben. Auch die Ereignisse im fernen Wuhan lösten hierzulande keinen nennenswerten Alarm aus, doch als dann in Bayern und in Heinsberg die ersten Covid-19 Fälle auftraten, änderte sich die Betroffenheit. Die Bilder aus Norditalien illustrierten die drohende Gefahr und lange bevor die Politik konkrete Maßnahmen beschloss, vollzog sich in unseren Städten ein nichtverordneter Shutdown.