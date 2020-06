Wirtschaftsweise im Interview : Folgt auf die Corona-Krise ein grüner Systemwechsel?

Veronika Grimm lehrt Volkswirtschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg und gehört seit April dem „Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ an. Mit ihr und Monika Schnitzer sind erstmals seit Bestehen der sogenannten Wirtschaftsweisen, die für die Bundesregierung und die Öffentlichkeit die ökonomische Lage einschätzen, zwei Frauen in dem fünfköpfigen Gremium. Die Energieexpertin erwartet eine schwere Rezession als Folge der Corona-Krise und beklagt eine Diskussionskultur in der Öffentlichkeit, in der man „schnell an den Pranger gestellt“ werde, wenn man Wege zu einer „neuen Normalität“ aufzeigen wolle. Sie plädiert für entschlossene Investitionen und Anreize für zukunftsweisende Bereiche wie Digitalisierung, emissionsneutrale Wirtschaft und Bildung. Große Impulse würde sie von einer deutlichen Senkung der Strompreise erwarten. Damit könne man Wirtschaft und Haushalte entlasten und zugleich umweltfreundlichere Technologien fördern.

Rainer Schmidt Verantwortlicher Redakteur Frankfurter Allgemeine Quarterly. F.A.Z.

Früher gab es, ökonomisch betrachtet, nach Seuchen, Kriegen und Katastrophen „Gewinner“: Weil an der Pest so viele Menschen starben, stiegen die Löhne, der Faktor Arbeit war knapp geworden. Nach dem Zweiten Weltkrieg boomte die Industrie, weil es so viel aufzubauen gab. Gibt es auch jetzt Gewinner?

Das ist eine Frage der Maßstäbe: Geht es um die wenigsten Toten oder darum, wer am schnellsten wirtschaftlich wieder gut dasteht? Gewinner werden die sein, denen es in den kommenden ein, zwei Jahren am besten gelingt, in Wirtschaft und Gesellschaft eine neue Normalität zu schaffen, denn die Pandemie kann jederzeit wieder aufflammen, solange ein großer Teil der Bevölkerung noch keine Immunität hat. Wir müssen Gesundheitsschutz und wirtschaftliche Aktivität miteinander verbinden. Das geht in Europa nur gemeinsam, denn unsere Wertschöpfungsketten sind stark vernetzt.

Dieser Text ist aus dem neuen F.A.Z. Quarterly Das exklusive Magazin für nur 12 € Weitere Informationen

Sind nicht die Quasimonopole aus dem Silicon Valley die großen Gewinner?

Der digitale Bereich insgesamt gehört bestimmt zu den Gewinnern, ja. Andererseits stehen die Vereinigten Staaten als Heimatland der Big Four – Amazon, Apple, Google, Facebook – vor einer massiven Rezession mit einer jetzt schon gewaltigen Arbeitslosigkeit in historischer Größenordnung.

Alle haben die Abhängigkeit von diesen Unternehmen gespürt. Wird diese jetzt noch größer?

Kommt darauf an, wie wir die Krise nutzen. Alle, die Unternehmen, Schulen und Behörden, sind durch Corona im Schnelldurchlauf gezwungen worden, im virtuellen Raum zu agieren. Das wird der Digitalisierung und darauf aufbauenden Geschäftsmodellen einen nachhaltigen Schub geben. Jedoch sind durch die vergleichsweise restriktiven Datenschutzbestimmungen in Europa bestimmte Plattformgeschäfte und andere digitale Geschäftsmodelle schwerer umzusetzen. Deswegen müssen wir intensiv überlegen, was für Ideen es in Europa gibt, mit denen man sich auf diesen Zukunftsmärkten Marktanteile sichern kann.

Sollte der Staat aktiv die Schaffung von heimischen oder europäischen Alternativen zu diesen Firmen fördern?