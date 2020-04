Neue Forschungsergebnisse : Speicheltests zur Corona-Eindämmung

Aktualisiert am

Die Suche nach Sars-CoV-2-Infizierten könnte wesentlich erleichtert werden, wenn sich durchsetzt, was amerikanische und australische Virologen jetzt versucht haben: Virennachweise aus Speichelproben. Bisher werden die Proben für den klassischen PCR-Test mit einem Spatel aus der Nasen-Rachen-Schleimhaut, also sehr weit hinten im Rachen genommen. Das ist erstens nicht trivial und zweitens nicht völlig schmerzfrei.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Immer wieder betonen Virologen bisher, dass es nicht ausreiche, lediglich an der Seite oder im Gaumendach eine Probe abzustreichen. Falsche Testung war in den ersten Wochen der Pandemie – und ist es wahrscheinlich inzwischen auf der ganzen Welt in vielen Kliniken und Praxen – eine potentielle Fehlerquelle. Zuverlässige Virentests sind aber die Voraussetzung, dass das von der Bundesregierung verfolgte Konzept der Eindämmung und des konsequenten Monitorings funktioniert. Dazu kommt, dass man die, die gezielt getestet werden sollen, nämlich Menschen mit den allerfrühesten Symptomen, rasch erfasst. Jede Hürde zum freiwilligen Test könnte zu unnötigen Verzögerungen führen. Und genau hier könnte der Speicheltest für zu Hause eine Rolle spielen.

Auch andere Viren und Keime im Speichel

Die ersten Reaktionen auf zwei neue Veröffentlichungen aus Yale und Melbourne lassen zumindest auf einen erheblichen Bedarf schließen. Anne Wyllie von der Yale School of Medicine und ihre Kollegen untersuchten den Speichel von Krankenhausmitarbeitern und verglichen ihn mit den üblichen Rachenabstrichen. In ihrer noch nicht wissenschaftlich begutachteten Veröffentlichung liefern sie gute Argumente für Speicheltests: Die Entdeckungsrate, die Sensitivität, sei sogar besser als bei Rachenabstrichen, wenn man die gesamte Dauer einer Infektion von den ersten Symptomen bis zum Ende der Infektiosität betrachtet. Das liegt auch daran, dass knapp vor Symptombeginn der Höhepunkt der Virusvermehrung und damit auch der Ansteckungsgefahr erreicht ist und dann abnimmt – es sind also extrem viele Virenpartikel im Nasen-Rachen-Raum und damit im Speichel zu finden. Kleine Speichelmengen sollen bereits genügen. Interessant auch: Die Entnahme und das Verpacken der Proben durch die Probanden zu Hause sei bei der Speichelentnahme viel zuverlässiger als mit dem Spatel im Rachen.

Eine Veröffentlichung australischer Forscher scheint das zu bestätigen. Trotzdem sind die Virologen nicht so leicht zu überzeugen. Am Robert-Koch-Institut kennt man solche Testvarianten aus früheren Sars-Zeiten, sagt eine Sprecherin, „aber es muss sich erst noch zeigen, ob die Sensitivität wirklich durchgängig und bei größeren Untersuchungen besser ist.“ Der Grund: Im Speichel sind oft noch andere Keime, auch Viren und zu bestimmten Zeiten sogar andere Coronaviren. Diese könnten die zielsichere Suche nach den Erbgutschnipseln der Pandemie-Erreger zusätzlich erschweren.