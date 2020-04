Sicherheitsfirmen : Vom Leibwächter zum Ladenhüter

Aktualisiert am

Supermarkt in Berlin: Nur eine bestimmte Anzahl an Leuten darf rein. Bild: Imago

Das Geschäftsmodell von Richard Sethmacher ist innerhalb von Wochen auf den Kopf gestellt worden. Zuvor war der Schutz oft gut betuchter Kunden sein Metier. Seit einigen Wochen beziehen seine Mitarbeiter vermehrt vor Supermärkten und Drogerien Stellung.

2003 gründete der heute 41 Jahre alte Franke die Sicherheitsfirma Custodia Concept International Security. „Ich wollte immer schon Leibwächter werden“, sagt er. Das Sicherheitsunternehmen mit Sitz im unterfränkischen Marktheidenfeld wuchs über die Jahre. Heute, sagt Sethmacher, steht es auf vier Säulen: dem Schutz von Personen im In- und Ausland, dem Limousinenservice mit gepanzerten Fahrzeugen, dem Schutz von Gebäuden und Läden und dem Schutz von Großveranstaltungen. Unter den Kunden Sethmachers sind seinen Angaben zufolge eine Vielzahl von Prinzen aus den arabischen Staaten der Golfregion. Sie hat er in den vergangenen Jahren in Europa und Übersee als Leibwächter begleitet oder ihren Schutz koordiniert.