Innovative Seelsorge : Gott ist mit euch, jetzt auch online

Aktualisiert am

Viele Menschen fühlen sich in der Corona-Krise mit ihren Sorgen alleine. Kirchen und andere Glaubensgemeinschaften sind gefragt. Doch wie geht Seelsorge auf Distanz?

Ein Pfarrer in Winterbach (Baden-Württemberg) feiert in einer leeren Kirche Gottesdienst. Bild: dpa

Am Sonntag haben der Pfarrer Paul Ehlker und seine zwei Kollegen wieder allein Messe gefeiert. Per Videostream haben sie die Messe öffentlich gemacht, die Gemeindemitglieder konnten live verfolgen, wie die Geistlichen sangen, beteten und predigten. Auf der Website der katholischen Gemeinde St. Vitus im niedersächsischen Rechterfeld und Visbek gibt es seit einiger Zeit eine neue Abteilung: „Digitale Angebote trotz Corona“ mit Gebeten und Impulsen, kirchlichen Nachrichten, Informationen zur Nachbarschaftshilfe und Tipps gegen Langeweile.

Gerade jetzt, wo persönliche Kontakte oft nicht möglich sind und viele Menschen Angst vor Vereinsamung haben, wird religiöser Beistand umso wichtiger. Das stellt die Seelsorge vor neue Herausforderungen. „Wir müssen den Menschen zeigen, dass sie in der Not nicht allein sind, und versuchen zu helfen, so gut es geht“, sagt Pfarrer Ehlker. Das sei schwierig, jetzt, da die direkte Begegnung wegfalle. Er und seine Kollegen – die Gemeinde wird von drei Pfarrern geleitet – sind telefonisch für Seelsorge immer erreichbar.