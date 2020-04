Indianer in Amerika : Vielen bleiben nur Gebete und Salbei

Die Navajos waren die Ersten, die Alarm schlugen. Während Washington und die meisten amerikanischen Bundesstaaten noch über die möglichen Gefahren des Coronavirus debattierten, riefen die Indianer im Südwesten der Vereinigten Staaten am 11. März den Notstand aus. „Wir haben die Verbreitung des Virus einige Wochen lang beobachtet. Viele Navajos leben in New Mexico, Arizona und Utah, wo bereits Infektionen bestätigt wurden“, sagte der Stammesführer Jonathan Nez und kündigte Vorbereitungen für den Ernstfall an. Die Gesundheitsbehörden des Bundesstaats Arizona, Heimat des Navajo-Sitzes Window Rock, hatten wenige Stunden zuvor den neunten Corona-Patienten gemeldet, New Mexico drei, das benachbarte Utah fünf.

Nez verhängte Reisebeschränkungen für Mitarbeiter der Stammesverwaltung und schickte alle, die in den vergangenen Wochen von Hotspots der Corona-Pandemie in das Reservat zurückgekehrt waren, in Quarantäne. Spielkasinos, eine Haupteinnahmequelle des Stamms, wurden geschlossen, Powwows, traditionelle Treffen, verboten. Präsident Donald Trump und den Kongress forderte er auf, auch den Indian Health Service (IHS) an dem Acht-Milliarden-Dollar-Paket zur Eindämmung von Covid-19 zu beteiligen.