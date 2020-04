Kinder in Spanien : Langsam ins Freie tasten

Die Tür öffnet sich einen Spaltbreit. Am kommenden Montag dürfen Kinder in Spanien zum ersten Mal seit sechs Wochen wieder nach draußen. Bis dahin gelten die strengsten Ausgangsbeschränkungen ganz Europas für die mehr als acht Millionen Minderjährigen. Ausnahmen galten bisher nur für behinderte Kinder oder wenn ihre Eltern sie zum Einkaufen mitnehmen mussten, weil sonst niemand auf sie aufpassen konnte. Auch jetzt erhalten die Kinder keine Sonderrechte und können nur von den Freiheiten ihrer deutschen Altersgenossen träumen. Wer jünger als 14 Jahre alt ist, darf von nächster Woche an einen Erwachsenen in den Supermarkt, in die Apotheke oder auf die Bank begleiten. Das sind die Ausnahmen, die auch für alle Älteren gelten.

Weiter bleibt es ein ferner Traum, spazieren zu gehen oder Roller oder Skateboard zu fahren. Parks und Spielplätze sind ohnehin im ganzen Land geschlossen. „Wir wissen, dass es nur eine teilweise Lockerung ist. Wir appellieren an die Verantwortung der Eltern“, sagte die Regierungssprecherin nach der Kabinettssitzung am Dienstag. Von einer Rückkehr in die Kindergärten, wie es zum Beispiel das Nachbarland Portugal für Mai erwägt, sind die spanischen Kinder weit entfernt. Die Schulen werden voraussichtlich erst wieder im neuen Schuljahr öffnen, das im September beginnt. Laut einer jüngsten Umfrage sind fast 60 Prozent der Befragten weiter für strenge Ausgangsbeschränkungen, denn die Zahlen sind noch nicht wirklich ermutigend: Am Dienstag wurden 430 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Die Regierung will den Alarmzustand und die meisten Verbote deshalb bis zum 10. Mai verlängern. Doch die Tatsache, dass zum Beispiel Hunde von Anfang an zum Gassigehen auf die Straße durften, Kinder aber zu Hause bleiben mussten, hatte in sozialen Medien wachsenden Unmut hervorgerufen.

„Warten Sie nicht länger: Befreien Sie unsere Kinder“, schrieb schon vor einigen Tagen Ada Colau auf ihrer Facebook-Seite. Die Bürgermeisterin von Barcelona ist Mutter von zwei kleinen Kindern: „Wenn Erwachsene mit einem Hund spazieren gehen können, warum sollten unsere Kinder dann weiter warten? Wir wissen, dass sie sich symptomlos infizieren können – genau wie viele Erwachsene.“ Ähnliche Forderungen hatten viele Politiker erhoben und der Regierung Vorschläge gemacht, die noch weiter gingen – zum Beispiel mit einem Zeitplan, der festlegt, wann welche Altersgruppe spazieren gehen darf.

Auch Ärzte, Psychologen und Ernährungsfachleute warnen vor den Folgen der Isolation. So hätten die Kinder seit Mitte März um fünf Prozent zugenommen, weil sie sich viel zu wenig bewegen: Sie dürfen nicht einmal in die Gärten oder auf die Dachterrassen, wenn diese der gesamten Hausgemeinschaft offenstehen. Anfangs genossen es viele Kinder, dass ihre Eltern Zeit für sie hatten und sie dem engen Korsett ihres Stundenplans entkommen waren. Doch mit der Zeit vermissen sie immer mehr ihre Freunde und Verwandten. Kinderärzte warnen davor, dass eine lange Quarantäne Auswirkungen auf die Entwicklung des Gehirns und auf die psychische Gesundheit haben könnte.

Nach sechs Wochen in der Wohnung müssten die Eltern vor allem kleinere Kinder auf ihren ersten Gang vor die Türe vorbereiten, rät die Psychologin Ingeborg Porcar. Denn die Außenwelt hat sich seit dem 14. März gespenstisch verändert: Die Menschen tragen auf den Straßen Gesichtsmasken, manche sogar Schutzanzüge. Man müsse gut überlegen, wie man den Kindern erklärt, „was getan werden kann und was nicht, ohne dass sie enttäuscht sind und Angst haben, auf die Straße zu gehen“, sagt die Psychologin aus Barcelona. Die leichte Lockerung für die Kinder weckte neue Wünsche unter den Spaniern, die neidisch mitverfolgen, was etwa Deutschen wieder erlaubt ist. Die Jüngeren würden gerne draußen Sport treiben und die Senioren wenigstens einen Spaziergang machen. Aber bis es so weit ist, wird es in Spanien mindestens Mai werden.