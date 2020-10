Aktualisiert am

Hunde spüren Coronavirus auf : „Sie erschnüffeln das in Sekunden“

Am Flughafen in Helsinki sollen Hunde erschnüffeln, ob Passagiere mit dem Coronavirus infiziert sind. Tierärztin Anna Hielm-Björkman erzählt im Interview, wie das funktioniert.

Hund K’ssi soll am Flughafen von Helsinki das Coronavirus bei Passagieren erschnüffeln. Bild: AP

Frau Anna Hielm-Björkman, Sie sind als Tiermedizinerin an der Universität Helsinki verantwortlich für einen einzigartigen Test, der seit vergangener Woche am Flughafen der finnischen Hauptstadt stattfindet: Sie haben dort Hunde im Einsatz, die mit dem Coronavirus infizierte Passagiere erschnüffeln sollen. Wie läuft es?

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Wir haben zwei Hunde im Einsatz, die Corona erschnüffeln, und zwei weitere Hunde, die noch an die Umgebung gewöhnt werden, an die Geräusche und Gerüche dort. Wir müssen sichergehen, dass sie sich dort wohl fühlen und arbeiten können wie vorher im Labor. Die anderen beiden arbeiten schon seit fünf Tagen und haben etwa 500 negative und fünf positive Befunde erschnüffelt. Die Hunde haben da klare Signale gegeben, deshalb sind wir auch nicht unsicher, was die Ergebnisse angeht.