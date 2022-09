Oktoberfest : „Corona ist keine Wiesn-Grippe“

Auf dem Oktoberfest gibt es alles – nur kein Corona. Das ist der Eindruck, den die offizielle Website vermittelt: Man erfährt vieles über neue Bierkrüge und neue Fahrgeschäfte, was man mitnehmen darf (zum Beispiel Lippenstift) und was nicht (zum Beispiel Hieb-, Stoß- oder Stichwaffen). Nach In­formationen über Corona-Schutzmaßnahmen – ob es sie gibt oder nicht – muss man lange suchen, lediglich bei den FAQs findet man weit unten bei der Frage nach „pandemiebeschränkten Einschränkungen“ die Antwort: „Stand Mitte August gibt es keine offiziellen Einschränkungen für die Wiesn.“ – „Muss man einen Impfnachweis/Testnachweis dabei haben?“: „Nein.“

Das vorherrschende Wiesn-Gefühl scheint also zu sein: Ist jetzt auch mal gut mit Corona. Doch auch bei anderen Großveranstaltungen, Fußballspielen oder Konzerten, fehlen oft Hinweise auf In­fektionsrisiken; Präventionsmaßnahmen sind ohnehin kaum noch vorgeschrieben. Aber ist das Oktoberfest vergleichbar mit einem Konzert unter freiem Himmel? Selbst leidenschaftliche Wiesn-Gänger haben ein mulmiges Ge­fühl, in geschlossenen Bierzelten ein paar Stunden lang einzuatmen, was Hunderte möglicherweise infizierte Gäste in jeder Sekunde – und vor allem bei jedem laut gesungenen „Prosit der Gemütlichkeit“ – ausatmen. Die Frage, die sie umtreibt: Wie groß ist das Risiko, sich im voll be­setzten Zelt (das Hacker-Festzelt hat zum Beispiel knapp 7000 Sitzplätze) anzu­stecken?

Risiko einer Ansteckung ist sehr hoch

Die Antwort, die Fachleute darauf ­geben, ist eindeutig und hinlänglich ­bekannt: Natürlich steigt das Risiko mit der Anzahl der Menschen, die in einem Raum zusammenkommen, stark an. Denn: Je mehr Menschen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass unter ihnen auch Infizierte sind, die virusbeladene Aerosole mit ihrer Atemluft in den Raum abgeben. Und je lauter gesprochen und gesungen wird, desto mehr Aerosole werden dabei freigesetzt – und je enger man dann dabei zusammensteht oder -sitzt, desto kürzer ist der Übertragungsweg und wahrscheinlicher eine Infektion. Oliver T. Keppler, Direktor am Max von Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie der Ludwig-Maximilians-Universität München, spricht in einem Interview mit dem BR von einem „sehr hohen Risiko“, als Besucher im Bierzelt über Tröpfchen oder Aerosole in Kontakt mit dem Virus zu kommen. „Auf einer Skala von eins bis zehn liegt die Wahrscheinlichkeit einer Sars-CoV-2-Exposition nach mehreren Stunden im Zelt nach meiner Einschätzung bei neun bis zehn. Viel mehr geht also nicht.“

Wie solche Veranstaltungen zu einem Superspreader-Event werden können, hatte zu Beginn der Pandemie die Kar­nevalssitzung im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen gezeigt. Doch da­mals noch unter völlig anderen Bedingungen: Es herrschte der Wildtyp von Sars-CoV-2 vor, und niemand war immunisiert. Unter heutigen Voraussetzungen sei eine Veranstaltung wie das Oktoberfest daher durchaus zu vertreten, sagt Patrick Rämer. Der Mikrobiologe und Vi­rologe leitet die Stabstelle Krankenhaushygiene und Infektionsprävention an der München Klinik, einem Verbund von fünf Kliniken – die ersten Corona-Patienten in Deutschland wurden im Januar 2020 in der München Klinik Schwabing behandelt. Rämer begründet dies vor allem mit zwei Punkten: „Zum einen kann man durch Impfungen und durchgemachte In­fektionen von einer relativ breiten Immunisierung der Wiesn-Besucher ausgehen. Zum anderen führt die zurzeit vorherrschende Omikron-Variante häufig zu mil­deren Krankheitsverläufen als die früheren Varianten. Als Folge steigt also auch die Hospitalisierung nicht so stark an. Positiv getestetes Personal fehlt aufgrund der Isolations­vorgaben aber in den Kliniken.“ Jeder Einzelne solle trotzdem für sich persönlich die Risikoeinschätzung vornehmen: „Vor allem ältere Menschen sowie Menschen mit Vorerkrankungen müssen sich über die möglichen Folgen des erhöhten Infektionsrisikos im Klaren sein.“