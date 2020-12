Multi-Effekt-Patronen : Wie Händler das Feuerwerksverkaufsverbot umgehen

Ein Feuerwerk zu Silvester soll die bösen Geister des alten Jahres vertreiben und die des neuen gar nicht erst näher kommen lassen. In den teuflischen Corona-Zeiten wäre die laut- und lichtstarke Abschreckung besonders nötig. Leider wird es ausgerechnet diesmal schwierig mit dem Böllern und Raketenschießen. Wenn die Lockdown-Beschlüsse der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin wie geplant angewendet werden, dann gilt zum Jahresende auf Plätzen und Straßen ein Feuerwerksverbot. Auf eigenem Grund ist das Zündeln zwar erlaubt, doch womit? Die Verordnungen sehen vor, dass Feuerwerkskörper gar nicht erst verkauft werden dürfen. Nur wer noch Kracher, Fontänen oder Vulkane aus den Vorjahren im Keller liegen hat, darf sie abbrennen.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin F.A.Z.

Geht 2020 also sang- und klanglos zu Ende? Nein, denn es gibt einen Ausweg aus der Feuerwerksmisere: Mit „pyrotechnischer Munition“ vom Waffenhändler lassen sich – ganz legal – eindrucksvolle Licht- und Geräuscheffekte an den Nachthimmel zaubern. Die Geschosse reichen nicht ganz so hoch wie das übliche Silvesterspektakel, und sie sind teurer. Dennoch versprechen sie neben „Dinner For One“ und „Raclette For Five“ (aus zwei Haushalten) Jahresendzerstreuung – und das an der frischen Luft, ganz wie es sein soll.

Lichterwirbel, Silver-Blizzard oder lieber Goldflimmersterne

Das Munitionsangebot liest sich nicht viel anders als früher ein Ballerkatalog von Aldi oder Lidl. Ein Berliner Waffenhändler bietet für 16,90 Euro das Sortiment „Knatterpatrone mit Silberkomet und Schweif“ an, angeblich „eine der besten Ratter- und Crackerpatronen“ am Markt. Die „Pyro-Pfeifpatrone“ für 16,58 Euro erzeuge „die besten Pfeifer, die es gibt“. Für fünf Euro sind zehnfarbige Leuchtsterne zu bekommen und ab etwa 25 Euro Silvester-Sets: mit Multi-Effekt-Patronen, Lichterwirbeln, Rock-Blinkern, Silver-Blizzards, Sternenbündeln, Bukettglitter und Goldflimmersternen.

Ganz bewusst macht sich der Händler das Verbot der herkömmlichen Silvesterspäße zunutze. Auf der Homepage steht: „Unser Feuerwerk ist als pyrotechnische Munition für Schreckschussrevolver und Gaspistolen ganzjährig verkäuflich und nicht vom Corona-Feuerwerksverbot betroffen.“ Zwar ist das Geschäft geschlossen, der Internethandel aber geht weiter. Wer bis zum 28. Dezember online einkaufe, könne mit pünktlicher Lieferung zum großen Tag rechnen, heißt es: „Der Paketbote prüft die Volljährigkeit.“

„Es bietet sich da also eine Ausweichmöglichkeit“

Erwachsen zu sein ist die einzige Voraussetzung für die Alternativknallerei. Außerdem braucht man eine Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffe sowie Platzpatronen und etwas Zubehör. Der Erwerb ist einfach, aber nicht billig. Revolver oder Pistolen sind ohne jede Form von Waffenschein ab 100 Euro zu haben. Benutzt werden darf das Schießgerät im eigenen Garten.

Der Grund für die Ausnahme sei, dass die Munition unter das Waffen- und nicht unter das Sprengstoffgesetz falle, sagt Michael Blendinger, Vizepräsident des Verbands deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler VDB: „Es bietet sich da also eine Ausweichmöglichkeit.“ Noch gebe es zwar keinen großen Andrang: Erst seit Dienstag sei klar, dass die Großhändler die Munition an die rund 1500 Mitgliedsunternehmen des VDB liefern dürften. „Aber ich rechne mit einer deutlich steigenden Nachfrage, wenn sich das herumspricht“, sagt Blendinger, der ein Waffengeschäft in Nürnberg besitzt.

„Das ist recht besehen gar kein Feuerwerk“

Indes hilft der Umweg der eigentlichen Feuerwerksindustrie kaum. Die wenigsten seiner Mitgliedsunternehmen stellten Munition her, sagt Klaus Gotzen, Geschäftsführer im Verband der pyrotechnischen Industrie. „Das ist recht besehen gar kein Feuerwerk.“ Pyrotechnische Munition ist ganzjährig frei erwerbbar für Personen ab 18 Jahren, Feuerwerk indes darf man im Normalfall nur kurz vor Silvester kaufen. Den Umsatz mit der Munition kennt niemand, er dürfte aber nicht annähernd an die 130 Millionen Euro heranreichen, die die Feuerwerksindustrie erwirtschaftet.

Mehr als 90 Prozent davon kommen zu Silvester in die Kasse. Deshalb trifft das Verbot die Branche, die 3000 Personen beschäftigt, ins Mark. „Wenn wir keine Ausgleichszahlung bekommen, gehen im Frühling die ersten Betriebe insolvent“, erwartet Gotzen. Noch habe die Politik auf die Bitten nicht reagiert. „Wir hoffen auf baldige Gespräche.“

Die Regierungen begründen die Einschränkung mit der Verletzungsgefahr beim Ballern. Dieses Risiko binde zu viele Einsatzkräfte, die in der Corona-Krise gebraucht würden. Gotzen verweist hingegen darauf, dass durch Feuerwerk vergleichsweise wenige Personen zu Schaden kämen. Die Untersagung könne jetzt dazu führen, dass illegales Feuerwerk ins Land geschmuggelt oder im Internet bestellt werde: „Dabei ist die Verletzungsgefahr viel größer.“