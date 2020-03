Corona-Quarantäne : Man reißt sonst die anderen mit rein

Menschen in Schutzanzügen, streitende Kinder und abgesagte Geburtstagsfeiern: Auch in Deutschland mussten vielerorts Menschen wegen des Coronavirus in Quarantäne. Wie ist die Zeit in Isolation? Drei Betroffene berichten.

Und dann durfte ich gehen

Michael S., 33

Fünf Tage lang war ich im Krankenhaus, die erste Nacht in der Notaufnahme, dann in der Infektiologie, in einem Einzelzimmer. Obwohl ich die ganze Zeit symptomfrei war. Weil meine Freundin positiv getestet worden ist. Wir waren die Ersten in der Stadt, da waren die Ärzte übervorsichtig. Mittlerweile bleiben Menschen wie ich, bei denen ein Verdacht auf Ansteckung mit dem Coronavirus besteht, einfach zu Hause – solange sie keine Symptome haben.

Meine Freundin hatte Kopfschmerzen Gliederschmerzen, leichtes Fieber, sie war kraftlos und müde – als hätte sie einen grippalen Infekt. Sie hat den kassenärztlichen Notruf angerufen, nachdem sie erfahren hatte, dass Kontaktpersonen von ihr mit Corona infiziert waren. Und nach zwei, drei Rückrufen war klar: Wir sollten beide in die Klinik kommen und dabei auf keinen Fall öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Im Krankenhaus durften wir nicht zum normalen Eingang rein, sondern sind um das Krankenhaus herum gelaufen und haben hinten an einer Pforte geklingelt. Dahinter waren schon Menschen in Schutzmontur: Mundschutz, Plastikbrille vor den Augen, eine Mütze auf dem Kopf und so eine Art Schürze mit Ärmeln und Handschuhe, die über die Ärmel drüber gehen. Ich hatte nicht erwartet, dass der Wechsel aus der normalen Welt in die Welt des Isolierten so abrupt kommt.