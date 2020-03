Kritik am Krisenmanagement : Wie die AfD Corona für sich nutzen will

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Tatsächlich sind die Meinungen in der AfD geteilt, ob und in welcher Weise die Corona-Krise strategisch gegen die Bundesregierung gewendet werden kann. Weidels Einlassungen in der Sitzung der Bundestagsfraktion zum Thema Corona wurden von Teilnehmern als hysterisch empfunden, sie selbst stehe bei dem Thema unter hohem Angstdruck, heißt es.

Chrupalla setzt auf praktische Vorschläge

Mit ihrer Haltung sei sie in der Fraktion aber isoliert. Zwar gelte Kritik an der Bundesregierung in einzelnen Fragen als berechtigt, doch sei die Mehrheit dafür, konstruktive Forderungen zu formulieren.

Auffällig ist jedenfalls, dass andere führende AfD-Politiker sich Weidels Fundamentalkritik nicht anschließen. So fordert etwa Parteichef Tino Chrupalla eine erweitere Verdienstausfallregelung für Eltern, die wegen des Virus ihre Kinder zuhause betreuen müssen, wenn Schulen und Kindergärten schließen. Bisher sieht der entsprechende Paragraph des Infektionsschutzgesetzes nur einen Verdienstausfall für infizierte Arbeitnehmer vor. Während Weidel Corona zum Symptom einer politischen Krise der Bundesrepublik umdeuten will, setzt Chrupalla auf praktische Vorschläge, in diesem Fall unter dem Slogan „Helft den Eltern!“.

Schon am Donnerstag hatten unterschiedliche Sichtweisen in der AfD-Spitze zur Absage eines Presseauftritts von Chrupalla und Fraktionschef Alexander Gauland geführt. Während Gauland die Entscheidung des Verfassungsschutzes entschieden kritisieren wollte, lehnte es Chrupalla nach Informationen der F.A.Z. ab, der Sache durch eine Kommentierung noch mehr Bedeutung zu geben. Denn die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz sei in der Bevölkerung negativ besetzt und damit ein Thema, bei dem man wenig gewinnen könne.