Warten auf die Corona-Welle : Wann kommt der Sturm?

Deutschlands Kliniken bereiten sich auf eine Herausforderung von historischem Ausmaß vor. In einer besonderen Situation: die Geburtshilfe. Wie gut ist Deutschland gewappnet für das, was da kommt?

„Keiner kann genau sagen, was in den nächsten Wochen kommt“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn zu dem, was deutsche Kliniken erwartet. Bild: dpa

Die erste Schwangere mit Covid-19 entband im Klinikum Weiden, bevor die gesamte deutsche Krankenhauslandschaft sich rüstete für die Pandemie. Etwa zwei Wochen ist das jetzt her: Das Städtchen Mitterteich, wo wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen die erste Ausgangssperre hierzulande ausgerufen wurde, liegt schließlich keine vierzig Kilometer entfernt und gehört zum Einzugsgebiet des oberpfälzischen Krankenhauses. Ein geplanter Kaiserschnitt, die medizinischen Gründe hatten nichts mit dem neuartigen Virus zu tun: Zwillinge, 36. Woche. Weil die Mutter trockenen Husten hatte, erschien sie vor dem vereinbarten Termin und wurde getestet: positiv. Dann kam es zum vorzeitigen Blasensprung. Abgesehen davon, dass besondere Schutzkleidung und Hygiene nötig waren, lief beim Kaiserschnitt alles wie immer. Die gesunden Frühchen kamen auf die Neonatologie. Die Mutter pumpte Milch ab. Sie wollte kein Risiko eingehen und besuchte die Kinder erst, als die Infektion überstanden war. Alle drei sind wohlauf.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

„Wir haben keinen Grund, den Kindern das vorzuenthalten, was für den Start ins Leben und für ihre Gesundheit relevant ist“, sagt Frank Louwen. Der Professor am Universitätsklinikum Frankfurt hat als Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) Empfehlungen für die Corona-Krise verfasst. Schwangere sind schließlich in aller Regel gesunde Frauen, die sich ins Krankenhaus begeben, weil ein glückliches Ereignis bevorsteht. Das unterscheidet den Kreißsaal von fast allen anderen Stationen einer Klinik, und die gute Nachricht ist: Daran muss sich aus medizinischer Sicht überhaupt nichts ändern, selbst wenn ein aggressiver Krankheitserreger die Welt auf den Kopf stellt.

„Deutlicher kann man es nicht sagen“, so Louwen. Nach allem, was man bisher über Corona wisse, gelte: „Die Infektion mit dem Virus ist keine Indikation für irgendeine Modifikation der Geburt.“ Kaiserschnitt-Entbindungen also nur, wenn es medizinisch geboten ist. Stillen bleibt das Beste für Mutter und Kind. Sogar gegen das „Bonding“, den so wichtigen Körperkontakt, spricht Louwen zufolge nichts: Im Fall einer Infektion der Frau reichten ein guter Mund-Nase-Schutz und sorgfältige Handhygiene, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

So weit, so normal. Zugleich jedoch herrscht natürlich auch in den Geburtskliniken überall der Ausnahmezustand, seit die Krankenhäuser in Deutschland den Auftrag haben, sich für eine wachsende Zahl von Corona-Patienten zu wappnen. Auch das Klinikum Weiden richtet inzwischen einen separaten Kreißsaal ein für Corona-positive Frauen oder solche mit einem begründeten Verdacht auf eine Infektion. Anton Scharl, Leiter der Geburtsklinik und gleichzeitig Präsident der DGGG, sagt: „Wir müssen vorbereitet sein auf die Erkrankten. Aber man muss das so organisieren, dass die Gesunden eine normale Betreuung haben." Ambulante Entbindungen, wann immer es möglich ist Einschränkungen gibt es natürlich trotzdem. Schon sind erste Kliniken vorgeprescht und verkündeten, keine Väter im Kreißsaal mehr zu erlauben, um das Infektionsrisiko gering zu halten. Die DGGG hingegen fordert, unbedingt eine Begleitperson zuzulassen. Anders verhält es sich auf der Entbindungsstation: Auch im Klinikum Weiden ist Besuch tabu. Man brauche sich ja nur so ein Dreibettzimmer vorzustellen, sagt Scharl: Drei Frauen, drei Babys, drei Väter – angesichts der Kontaktbeschränkungen sei das weder erlaubt noch zu verantworten. Wann immer es möglich ist, empfiehlt die DGGG für die Dauer der Corona-Krise ambulante Entbindungen. Die knapp 2000 Krankenhäuser in Deutschland stehen vor einer Herausforderung von historischem Ausmaß. Die Nachrichten aus Italien und Spanien, die Hilferufe überlasteter Ärzte und Pfleger und die ungeheuerliche Zahl der Menschen, die im Ausland vermutlich nur deshalb an einer Corona-Infektion sterben, weil ihre Lungenentzündung nicht adäquat versorgt werden kann, sind das Schreckensszenario, das die Kliniken hierzulande mit aller Kraft zu verhindern versuchen.

