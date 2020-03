Arzt Johannes Nießen : „Ist das alles wirklich wahr?“

Aktualisiert am

Aids, Sars, Ebola, die Schweinegrippe und Ehec: Johannes Nießen musste sich in seiner Laufbahn als Arzt schon vielen Epidemien und Pandemien entgegenstellen. Doch die Corona-Pandemie ist anders.

Geisterstadt: Zur Eindämmung des Corona-Virus verbietet Nordrhein-Westfalen alle Ansammlungen ab drei Personen in der Öffentlichkeit. Bild: dpa

Wenn Johannes Nießen nachts nach Hause fährt, sind die klatschenden Kölner an ihren Fenstern schon lange verstummt. Den solidarischen Applaus für das medizinische Personal während der Corona-Krise kennt der Leiter des Kölner Gesundheitsamts nur von Videos aus Italien und Spanien. Im Schrank seines Büros steckt eine Matratze. Es war der 28. Februar, als Nießen zum ersten Mal auf ihr schlief, der Tag, an dem die erste Person in Köln positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Johannes Nießen ist 62 Jahre alt und seit 36 Jahren Arzt. Als er sich für das Medizinstudium entschied, dachte er zunächst daran, in Südamerika oder Afrika zu arbeiten. Dass er auch in Deutschland gebraucht wird, merkte er schnell. Zu Beginn seiner Laufbahn 1988 half er dabei mit, die Aids-Epidemie einzudämmen, es folgten Sars, Ebola, die Schweinegrippe und Ehec. Doch die Corona-Pandemie ist anders. „Wir haben weder einen Impfstoff noch spezielle Medikamente“, sagt Nießen. Jeden Tag sieht er, wie die Kurve der Infiziertenzahl steigt. Von einem Gefühl der Ohnmacht will er nicht sprechen. „Aber das beste Medikament, das wir momentan verabreichen können, ist der Rat, zu Hause zu bleiben.“