Umgang mit Coronavirus : Buschmann verspricht: „So gut wie keine Einschränkungen mehr“ im Alltag

Jetzt zeichnet sich ab, wie das Leben mit dem Coronavirus vom 20. März an in Deutschland aussehen soll. Die bislang geltenden Regeln zum Schutz gegen das Virus sollen dann weitgehend entfallen, eine Hotspot-Regelung soll den Ländern aber Eingriffsmöglichkeiten bewahren. Darauf hat sich Justizminister Marco Buschmann (FDP) nach eigenen Angaben mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geeinigt. Hintergrund ist, dass nach einem von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungsplan zum 20. März „alle tiefgreifenderen“ Beschränkungen entfallen sollen, wenn die Lage in den Kliniken es zulässt.

„Wir haben, glaube ich, einen sehr guten Kompromiss gefunden“, sagte Buschmann am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. Dieser beruhe auf zwei Säulen: Zum einen werde es im Alltagsleben der Bürger „so gut wie keine Einschränkungen mehr geben“. Ausnahmen seien Testpflichten in Einrichtungen mit besonders gefährdeten Personen und eine mögliche Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr, in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern.

Die zweite Säule sei eine Hotspot-Regelung: In Gebieten mit schwierigem Ausbruchsgeschehen, etwa bei einer Überlastung des Gesundheitssystems oder gefährlichen neuen Virusvarianten, könnten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. „Ich denke, das ist der ideale Kompromiss, um einerseits so viel Normalität wie möglich für die Bürgerinnen und Bürger zu bekommen und andererseits handlungsfähig zu sein, wenn es tatsächlich eine konkrete Gefahrensituation gibt“, sagte Buschmann.

Die 16 Landesregierungen hatten vom Bund gefordert, dass sie auch künftig in der Lage sein müssten, auf weitere Pandemie-Ausbrüche angemessen zu reagieren. Vor allem die FDP hatte dagegen auf eine möglichst umfassende Streichung von Corona-Maßnahmen gedrungen.

In dem nun zwischen Lauterbach und Buschmann ausgehandelten Kompromiss wird festgelegt, dass der Gesundheitsminister weiter Verordnungen etwa zum Impf- oder Genesenenstatus erlassen kann, die dann von Bundeskabinett und Bundesrat bestätigt werden müssten. Der Genesenenstatus bleibt laut Entwurf auf 90 Tage festgeschrieben. Lauterbach hatte im ZDF gesagt, dass der Entwurf im Umlaufverfahren ins Bundeskabinett eingebracht werde. „Alles zu öffnen ist natürlich nicht vorgesehen“, betonte er. Der Kompromiss sehe aber ein Instrumentarium vor, „mit dem die Länder sofort auf neue Ausbrüche oder auf hohe Fallzahlen reagieren können“.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch den siebten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 1319 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1293,6 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1171,9 (Vormonat: 1450,8). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 215.854 Corona-Neuinfektionen. Diese zahlen gehen auf das RKI-Dashboard, Stand 5.00 Uhr zurück. Vor einer Woche waren es 186.406 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern; oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 314 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 301 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 16.242.070 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 6,06 an (Sonntag mit 6,24). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die aber eine andere Haupterkrankung haben. Neuere Zahlen lagen zunächst nicht vor.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Mittwoch mit 12.753.700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 124.764.