Umgang mit der Pandemie : Das Leben geht weiter, nur anders

Während das bisher viele ignorierten, berichten jetzt die Mineralwasserverbände, dass nicht genug Pfandflaschen zum Auffüllen zurückkommen, weil so viele Getränkekästen in privaten Garagen eingelagert sind. Und es decken sich so viele Menschen mit Nudeln und Mehl ein, dass Regale zeitweise leer bleiben, was wiederum neue Hamsterinstinkte weckt.

Ausfälle in der Produktion von Lebensmitteln gibt es derzeit dem Ministerium zufolge nicht. Doch man sorgt sich um Verschwendung, wenn nur kurz haltbare, gehamsterte Waren weggeworfen werden. Auch im Ministerium von Julia Klöckner heißt es, man könne eben nur die derzeitige Lage betrachten, alles andere sei spekulativ.

Teile aus China werden nicht geliefert

Dasselbe hört man aus dem Wirtschaftsministerium. Dort wird mittelfristig eine angespannte Situation vor allem für die Elektro- und für die Autobranche erwartet. Auch Unternehmen, die mit Elektrotechnik und Maschinenbau ihr Geld verdienen, müssen mit Problemen rechnen, weil Teile aus China nicht wie sonst zugeliefert werden. Unternehmen versuchten jetzt, manches mit Lagerbeständen auszugleichen oder Lieferanten in anderen Ländern zu finden.

Schneller zeigen sich die Folgen der Pandemie an Schulen und Kitas. Diese bleiben von nächster Woche an in allen Bundesländern geschlossen. Für Schulleiter, Lehrer und Eltern herrschte am Wochenende große Unklarheit darüber, wie es weitergeht. Hessische Lehrer konnten den Schülern beim Abschied am Freitagmittag noch nicht sagen, ob sie einander am Montag oder erst nach den Osterferien wiedersehen, weil es noch keinen Beschluss gab. Also wurden vorsichtshalber alle Bücher und Hefte aus den Fächern geräumt und eingepackt.

Nachmittags folgten E-Mails der Klassenlehrer und Schulleitungen an die Eltern mit Informationen, über welche digitale Plattform, zum Beispiel Moodle, künftige Aufgaben im Fall des Falles abrufbar seien, da eine Schließung als wahrscheinlich galt. Viele dieser Mails endeten mit den Worten: „Bleiben Sie gesund!“ Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier gab dann am frühen Freitagabend bekannt, dass Hessen den regulären Schulbetrieb aussetzt.