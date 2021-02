Kein Karneval in Brasilien : Impfen statt tanzen

Er ist Lebensinhalt – auch wirtschaftlich: Zum ersten Mal in der Geschichte fällt der Karneval in Brasilien aus und trifft damit neben einem ganzen Industriezweig auch die Volksseele.

Im Februar ist Karneval“, singt Jorge Ben Jor in seinem Hit „País Tropical“. Für die meisten Brasilianer ist das mehr als eine Liedzeile aus einer ihrer unzähligen inoffiziellen Nationalhymnen. Es ist ein Naturgesetz. Umso erdrückender ist die Leere in den Karnevalshochburgen Rio de Janeiro, Salvador und Recife. Zum ersten Mal in der Geschichte fällt das größte aller brasilianischen Feste aus. Mit Ausnahme einiger versteckter Partys bleiben die Straßen leer. Ansammlungen gibt es derweil in Bars, die vielerorts weiterhin geöffnet bleiben. Doch etliche Brasilianer müssen in diesen Tagen zur Arbeit, weil die Behörden vorsorglich die Feiertage gestrichen haben, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



Im Sambodrom von Rio erinnert nur ein Lichtspiel in den Farben der Sambaschulen an den alljährlichen Wettkampf, der Zehntausende Touristen aus aller Welt anzieht. Auf die Allee zwischen den Tribünen, wo sich normalerweise ein buntes Meer im Samba-Rhythmus auf die Ziellinie zubewegt, sind Botschaften im Gedenken an die Opfer der Pandemie projiziert. Symbolisch wurde der Schlüssel der Stadt in diesem Jahr nicht dem Narrenkönig übergeben, sondern Mitarbeitern des überlasteten Gesundheitswesens von Rio de Janeiro. Derweil funktioniert das Sambodrom in São Paulo als „Drive-Thru“, um Personen über 85 Jahre zu impfen. Auch im Sambodrom von Rio wird tagsüber geimpft.