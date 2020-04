Altenheime während Corona : Kontaktloser Kontakt

Seit zwei Wochen ist der Vater von Maria Walter in seinem Zimmer. Bett, Fernseher, Tisch, ungefähr vierzehn Quadratmeter, etwa so sieht es aus. Er darf nur selten in den Garten, das Mittagessen bekommt er gebracht und nimmt es alleine ein, hat er seiner Tochter am Telefon erzählt. Nicht in jedem Altenheim in Deutschland sind die Maßnahmen derart strikt. Doch alle versuchen, die Bewohner, die zur Covid-19 Risikogruppe gehören, zu schützen. In vielen Städten hat das Virus dennoch schon Altenheime erreicht, etwa in Hamm, Duisburg, in Zwönitz in Sachsen oder in Saarbrücken. Ein Ende des Besuchsverbots ist nicht in Sicht.

Die Heime wollen das Virus draußen halten. Doch wie kann das gelingen, ohne dass der Schaden den Nutzen fast übersteigt? „Das sind schon drastische Maßnahmen. Ich kann das gut verstehen, aber merke an meinem Vater auch, dass die Nachteile überwiegen können“, sagt Frau Walter, die ihren richtigen Namen hier nicht lesen will, weil sie negative Konsequenzen für ihren Vater im Heim befürchtet. Zwar telefoniere sie regelmäßig mit ihm, aber sie spüre: „Manchmal komme ich nicht zu ihm durch“.