Corona-Forschung : Wer liefert wann das Medikament – und zu welchem Preis?

ACTT ist eine von inzwischen mindestens 115 klinischen Arzneistudien mit unterschiedlichen Arzneiwirkstoffen, die im Kampf gegen das neue Coronavirus allein in den großen amerikanischen und chinesischen Datenbanken registriert sind. Die Zahl steigt sukzessive, je weiter die Seuche sich ausbreitet. Besteht also Aussicht, dass zumindest die extrem gefährdeten Risikopatienten bald schon vor dem Schlimmsten bewahrt und damit auch die Intensivabteilungen in den Kliniken entlastet werden könnten?

Noch überwiegt die Skepsis, denn viele der in der Vergangenheit entwickelten antiviralen Wirkstoffe haben in den Zellkulturen im Labor die Virenvermehrung gebremst, waren dann aber in klinischen Studien durch unangenehm viele, auch lebensgefährliche Nebenwirkungen aufgefallen. Im „Journal of the American Medical Association“ warnt einer der führenden Internisten davor, solche experimentell verwendeten und teils auch für andere Krankheiten wie HIV, Ebola, Malaria oder Tuberkulose zugelassenen Mittel ohne größere kontrollierte klinische Studien breit einzusetzen.

Beispiel Chloroquin: Das Mittel, das seit langem von Bayer unter dem Handelsnamen Resochin gegen Malaria-Parasiten verkauft wird, könne – dosisabhängig – wegen möglicher schwerwiegender Schäden fürs Herz, wegen möglicher schwerer Allergien, Immunzellschäden oder akuter Bauchspeicheldrüsen- oder Leberentzündung gerade für die vom Pandemie-Erreger am stärksten gefährdeten älteren, multimorbiden Personen problematisch sein. Ausgerechnet dieses Mittel bewarb der amerikanische Präsident Donald Trump. Jeder Amerikaner, der es braucht, solle das Mittel bekommen, ließ er auf Twitter wissen, als in den sozialen Medien die ersten erfolgversprechend klingenden Ergebnisse einer kleinen Chloroquin-Studie kursierten.

Pharmaunternehmen treiben Preise hoch

Die französische Studie, mit chinesischen Kooperationspartnern vorgenommen, gehört freilich genau zu der Sorte von klinischen Studien, vor der eine andere französische Virologengruppe von der Forschungseinrichtung Inserm in Paris jetzt warnt: Entscheidende Daten würden in vielen der Arzneistudien nicht genannt. Viele pharmakologische Mindeststandards werden sogar mehrheitlich nicht eingehalten. Und in fast zwei Dutzend Versuchen von chinesischen Medizinern, in denen Stammzellen zur Behandlung schwerkranker Corona-Patienten eingesetzt werden sollen, ist die Zahl der eingeschlossenen Patienten so klein, dass seriöse Aussagen über die Wirksamkeit überhaupt nicht gemacht werden können.