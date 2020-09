Stresstest vor dem Schnelltest : Wenn im Urlaub plötzlich die Reisewarnung kommt

Die Reisewarnung erwischt uns am ersten Urlaubstag. Von da an ist die Frage, was wir nach unserer Rückkehr aus Mallorca beachten müssen, Tagesthema. Der Schnelltest ist unsere Rückversicherung. Ohne ihn müssten wir sofort wieder abreisen. Ohne ihn käme die erforderliche Quarantäne einem Reiseverbot gleich. Kaum einem Arbeitgeber kann man sagen, nach 14 Tagen Urlaub bleibe man noch einmal 14 Tage in Quarantäne. Kaum ein Selbständiger kann sich das leisten. Der Schnelltest ist eine pragmatische Lösung. Aber wie lang wird es dauern, bis wir das Ergebnis haben?

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Über Whatsapp warnen Freunde: Von bis zu einer Woche wollen sie gehört haben. Wir vertrauen der Homepage des Flughafens Frankfurt. Dort werden Tests vom Deutschen Roten Kreuz und vom privaten Anbieter Centogene angeboten. Der Test vom Roten Kreuz für Rückkehrer aus Risikogebieten ist unentgeltlich und soll innerhalb von 24 Stunden das Ergebnis liefern. Centogene bietet eine raschere Bearbeitung an, gestaffelt zu Preisen von 59 bis 139 Euro. Wir buchen unseren Rückflug von Sonntag auf Samstag um, damit wir einen Puffer haben bis zum Erhalt des Ergebnisses. Wichtig ist eine Registrierung im Testcenter vor der Rückreise, sonst steht man im Flughafen Frankfurt unnötig herum. Am Flughafen Düsseldorf indes kann man sich nicht vorab registrieren, in Stuttgart und München offenbar auch nicht. Unter den wenigen Touristen, die wir treffen, herrscht Ratlosigkeit. Bei den Bürgern rufen die Beschlüsse der Bundesregierung vor allem Verwirrung hervor. Niemand weiß mehr verlässlich, was gilt.