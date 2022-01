Eine Ehe, zwei Meinungen : „Impfungen sind schon immer so ein Thema bei ihm“

Sie sind seit Jahrzehnten verheiratet – aber beim Impfen kommen sie nicht zusammen: Die Frau ist geboostert, ihr Mann impfskeptisch. Was bedeutet das für Ehe, Urlaub und Konfliktpotential in der Beziehung?

Frau Müller ist 63 Jahre alt und IT-Ingenieurin, ihr Mann 62 und Rentner. Die beiden (die eigentlich an­ders heißen) sind seit 1988 verheiratet und haben eine Tochter. Doch beim Thema Corona kommt das Ehepaar nicht zusammen: Sie ist bereits geboostert, er hat sich aus Angst vor Schäden bislang nicht impfen lassen.

Wie haben Sie die Feiertage ­verbracht?

Frau Müller: An Heiligabend war meine Schwiegermutter zu Besuch, die wohnt direkt gegenüber im betreuten Wohnen. Am ersten Weihnachtstag kam unsere Tochter mit ihrem Mann. Danach sind wir zu meinen Geschwistern gefahren. Da haben wir draußen mit Glühwein gefeiert. Normalerweise machen wir das drinnen groß mit der ganzen Familie.

Herr Müller: Wir haben das Beste draus gemacht. Silvester verbringen wir zu zweit.

Frau Müller, war für Sie von vorne­herein klar: Wenn es einen Impfstoff gibt, lass ich mich impfen?

Frau Müller: Ich lasse mich nicht impfen, weil ich Angst habe vor der Krankheit, sondern weil ich diese Freiheit brauche. Ich bin so ein Mensch, wenn ich meine Freiheit nicht habe, dann hyperventiliere ich. Ich war zum Beispiel die Letzte, die ins Homeoffice gegangen ist. So eine Ausgangssperre wie in Frankreich hätte mich wahnsinnig gemacht. Daher war für mich klar: Die Impfung ist meine Freiheit.

Sie sind auch geboostert?

Frau Müller: Ja. Ich wusste von Anfang an, wenn ich geimpft bin, bin ich eine von denen, die immer mehr darf als alle anderen, so ist es jetzt auch beim Boostern. Ich kann hier essen gehen, ich kann in die Sauna, ich kann schwimmen, ich kann Urlaub machen, was andere nicht können.

Die Angst vor einer Infektion ist bei Ihnen also nicht so groß?

Frau Müller: Nein. Auch nicht vor Nebenwirkungen der Impfung. Ich hatte sie auch nie.

Haben Sie Corona-Fälle im ­Freundeskreis mit schwerem Verlauf?

Frau Müller: Ich habe heute von einer Freundin erfahren, die einen Freund hatte, ein wahrer Impfleugner, der sich infiziert hat. Er war in Quarantäne, alleinstehend, und hat sich nicht mehr gemeldet. Die haben die Wohnung aufgebrochen und ihn tot aufgefunden.

Herr Müller: Wie alt?

Frau Müller: Er war 45 Jahre alt. Wahrscheinlich hat er diesen Absprung nicht geschafft: Mir geht es so schlecht, dass ich Hilfe brauche. Bei einer anderen sehr guten Freundin hat das Kind Corona aus dem Kindergarten nach Hause gebracht und die gesamte Familie samt Großeltern infiziert. Da ist der Opa gestorben.

Herr Müller: Jetzt akut haben es Freunde von uns gehabt, die beiden Eltern sowie die Kinder. Positiv getestet, 39 Fieber. Die beiden Erwachsenen waren etwas schlaff, sind aber alle wieder fit.

Herr Müller, war für Sie von Anfang an klar: Selbst wenn es einen Impfstoff gibt, lasse ich mich nicht impfen?

Herr Müller: Ich bin generell kein Freund von Impfungen. Aber ich bin gegen Diphtherie und Tetanus geimpft. Als wir nach China in den Urlaub gefahren sind, habe ich mich notgedrungen gegen Gelbfieber impfen lassen. Mir ist nichts passiert. Ich muss mich halt hinlegen, sonst falle ich um. Ich bin so ein bisschen spritzophob.

Frau Müller: Da geht es um die Spritze, nicht um die Impfung.