Heikle These : Welche Rolle spielten Labore in Wuhan bei der Ausbreitung der Pandemie?

China hat ursprünglich offenbar versucht, jede Erwähnung eines möglichen Laborunfalls als Ursache der Corona-Pandemie aus einem gemeinsamen Bericht mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herauszuhalten. Der Leiter der früheren WHO-Mission in Wuhan, Peter Ben Embarek, sagte dänischen Dokumentarfilmern, noch zwei Tage vor dem Ende der Delegationsreise im Februar dieses Jahres sei um diese Frage gerungen worden. Die chinesische Seite habe der Erwähnung schließlich „unter der Bedingung“ zugestimmt, „dass wir keine weiteren Nachforschungen zu dieser Hypothese empfehlen“, sagte Embarek in einer am Donnerstagabend ausgestrahlten Dokumentation des Senders TV2. In dem gemeinsamen Abschlussbericht der Mission, die sich zu gleichen Teilen aus WHO-Experten und chinesischen Fachleuten zusammensetzte, wird ein Laborunfall als „extrem unwahrscheinlich“ eingestuft. Weitere Nachforschungen werden explizit nicht empfohlen. Nur wenige Seiten des Berichts befassen sich mit dieser Frage.

Embarek hatte bereits im Februar in einem Interview mit der Zeitschrift Science davon gesprochen, dass während des Aufenthalts in Wuhan „auf der anderen Seite des Tisches immer Politik mit im Raum war“. Bei den Gesprächen hätten ihnen jeweils zwischen 30 und 60 Chinesen gegenübergesessen, von denen die meisten keine Wissenschaftler gewesen seien. „Wir wissen, dass die Wissenschaftlergruppe von anderen Sektoren unter Beobachtung stand.“

Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hatte sich bereits im März für weitere Nachforschungen zu einer möglichen Rolle von Laboren in Wuhan ausgesprochen und dies im Juli bekräftigt. China hat eine weitere Zusammenarbeit in dieser Frage kategorisch abgelehnt. Die Diskussion um die Labor-Hypothese konzentriert sich bislang auf das Wuhan Institut für Virologie, das in der zentralchinesischen Stadt unter anderem ein Labor der Biosicherheitsstufe vier betreibt. Der dänische Zoonose-Experte Embarek sprach in dem Film aber auch über das Labor der lokalen Seuchenschutzbehörde von Wuhan, um das sich ganz zu Anfang der Pandemie Gerüchte rankten. Grund dafür ist, dass es nur wenige Hundert Meter von dem Huanan-Lebensmittelmarkt entfernt liegt, mit dem viele der ersten bekannten Corona-Fälle in Zusammenhang stehen. „Es ist interessant, dass das Labor am 2. Dezember 2019 umgezogen ist. Das ist die Zeit, in der alles begann“, sagte Embarek in dem Interview, das nach Angaben der WHO bereits vor Monaten geführt wurde. Im Abschlussbericht der Mission heißt es, der Umzug des Labors habe zu keinerlei Störungen oder Unregelmäßigkeiten geführt.