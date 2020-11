Aktualisiert am

Hochwirksam und unsichtbar : Was ultraviolette Strahlung gegen Viren ausrichten kann

Ultraviolette Lampen in einem U-Bahnwaggon in Moskau Bild: dpa

Der neue Klassenkamerad: ein brummender Schrank. Ein ständiger Konferenzteilnehmer: das leise rauschende Deckenpanel. Der stumme Begleiter in der Lounge: eine Werbewand mit integrierter Luftabsaugung.

Womöglich macht sich bald eine neue Kategorie technischer Geräte in unseren Räumen breit, jedenfalls in den halböffentlichen, in denen viele Menschen zusammentreffen. Die Typologie scheint noch nicht ganz festgelegt: Leuchte, Lüfter oder Umwälzaggregat? Eher schrankförmig? Flach, aufragend oder von der Decke hängend? Auf Rädern oder mit Tragegriff? Jedenfalls lebensrettend sollen die Geräte sein. Die Rede ist von Leuchten, deren Licht hoch wirksam und doch unsichtbar ist. Sie nutzen ultraviolettes (UV-) Licht, und zwar dessen besonders kurzwellige und energiereiche, harte Variante, die UV-C-Strahlung. Das Ziel der Operation: Die RNA der Viren, etwa von Sars-CoV-2, zu knacken und ihre Reproduktion zu stoppen.