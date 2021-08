Was treibt Impfverweigerer? : „Viele scheinen ihre soziale Verantwortung nicht zu sehen“

Frau Professorin Betsch, im Frühjahr haben alle darüber geschimpft, dass wir zu wenig Impfstoff haben. Jetzt ist mehr als genug Impfstoff da, aber die Impfwilligen fehlen. Wie kam es zu diesem Wandel?

Die Impfbereitschaft sinkt nicht; es so zu formulieren ist falsch. Die Impfbereitschaft unter den Deutschen ist seit der Zulassung der Impfstoffe kontinuierlich gestiegen. Was abnimmt, ist das Impftempo. Es gibt viele Menschen, die die Bereitschaft haben, sich impfen zu lassen; sie machen es nur gerade nicht. Das zu unterscheiden ist wichtig. Wir müssen als Gesellschaft verstehen, dass wir uns jetzt dringend impfen lassen sollten und nicht erst irgendwann im Herbst.

Genügend Bereitschaft ist also noch da?

Wir haben genügend Bereitschaft und genügend Impfstoff. Die Frage ist nur: Wie bekommen wir beides zusammen?

Was würden Sie als Expertin für Gesundheitskommunikation da raten?

Was gut funktioniert, ist, die Impfung dahin zu bringen, wo die Leute ohne-hin sind. Das wird ja auch zu­nehmend gemacht: vor das Café, vor das Stadion oder das Einkaufszentrum. Da kann man die Menschen abholen, die grundsätzlich bereit sind, sich aber noch um keinen Termin gekümmert haben.

Bekommt man diese Menschen dann auch zu der für die Delta-Variante so entscheidenden Zweitimpfung, wenn sie die Erstimpfung einfach so mal irgendwo mitge­nommen haben?

Wie das genau organisiert wird, weiß ich tatsächlich nicht. Was wir aber sehen: Die, die schon eine Impfung haben, sind am offensten dafür, sich möglichst unproblematisch und schnell, egal wo, ein zweites Mal impfen zu lassen.

Aber es gibt auch viele Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Die müssen wir auch erreichen, um die Impfquote bedeutend zu ­steigern.

Viele? Wir haben in Deutschland so etwa drei bis fünf Prozent Menschen, die Impfen grundsätzlich ablehnen. Was die Coronaimpfung angeht, sagen etwa zehn Prozent der Erwachsenen, dass sie sich auf keinen Fall impfen lassen wollen. Mit dieser Gruppe sollten wir uns nicht primär beschäftigen. Das sind zwar die, die oft am lautesten sind, aber viel wichtiger ist es, die ins Boot zu holen, die sich noch nicht aktiv um einen Termin gekümmert haben oder noch unentschieden sind oder noch offene Fragen und Zweifel haben.

Und wie erreicht man die ­Unentschiedenen?

Man muss ihnen klar erklären, was der Nutzen der Impfung ist – und zwar ­einmal der individuelle und einmal der gesellschaftliche. Ich bin immer wieder darüber erschrocken, wenn ich sehe, dass viele immer noch nicht wissen, dass eine zweifache Impfung einen schweren Verlauf auch bei der Delta-Variante ­relativ sicher verhindert. Die Menschen unterscheiden gar nicht zwischen leichtem und schwerem Verlauf, weil sie ­solche Fakten nicht kennen. Dabei ist es ja genau das, um was es im Kern geht: nämlich nicht schwer krank zu werden. Beim sozialen Nutzen stehen die Fragen im Raum: Wie wollen wir die nächsten Monate verbringen? Was wollen wir für unsere Kinder, die bisher nicht geimpft werden können? Wollen wir wieder ein Jahr ohne Bildung? Als geimpfter Erwachsener kann man seinen Teil dazu beitragen, die Welle und die Infektionslast zu drücken, wovon dann auch die Kinder profitieren.

Aber viele haben Angst vor ­Nebenwirkungen, haben falsche Informa­tionen im Kopf oder vertrauen dem Impfstoff nicht.