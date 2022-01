Gewappnet für den Februar : Das müssen Sie über Omikron wissen

Ist davon auszugehen, dass Omikron das Infektionsgeschehen komplett übernimmt?

Auf unterschiedlichen Kontinenten hat sich Omikron schon zur führenden Variante entwickelt. In einigen Ländern kommen Delta und andere bislang vorhandene Varianten nur noch sporadisch vor. In Europa ist Omikron laut European Centre for Disease Prevention and Control seit Mitte Januar 2022 die führende Variante. Professorin Sandra Ciesek, Leiterin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, erläutert, dass Omikron durch seine vielen Mutationen aus virologischer Sicht anders ist als die vorangegangenen Varianten: „Der auf das ursprüngliche SARS-CoV-2 Virus optimierte Impfstoff schützt weniger vor einer Infektion mit Omikron als es bei Delta oder anderen Varianten der Fall war. Dadurch sind nun viel mehr Menschen, auch wenn sie geimpft sind, wieder potenzielle Wirte für Omikron, auch wenn sie nach einer vollständigen Impfung seltener schwer erkranken.“ Bisher sei noch nicht abschließend untersucht, ob eine durchgemachte Infektion mit der Omikron-Variante einen längerfristigen Schutz vor einer erneuten Omikron- oder Delta-Infektion bietet. „Wenn eine durchgemachte Omikron-Infektion zum Beispiel zu keinem langfristigen Schutz vor einer Delta-Infektion führen würde, wäre es denkbar, dass vor allem Ungeimpfte sich anschließend mit Delta infizieren können. Das würde es Varianten wie Delta erleichtern, weiter zu zirkulieren“, so Ciesek.

Was weiß man über die neue Untervariante von Omikron?

Seit einigen Wochen breitet sich die Omikron-Schwestervariante BA.2 aus und ist in mittlerweile fast 50 Ländern nachgewiesen worden – auch in Deutschland. Hier liegt der Anteil aber noch mit knapp über 2,3 Prozent der Virus-Nachweise weit hinter der weltweit dominierenden Omikron-Variante BA.1. In Großbritannien, wo mittlerweile drei verschiedene Schwester-Varianten von Omikron genau beobachtet werden, und vor allem in Dänemark verdrängt BA.2 mittlerweile das erste Omikron.

Die Hälfte der steil ansteigenden dänischen Fallzahlen wird von BA.2 verursacht. Die dänische Seuchenbehörde schätzt eine anderthalbfach höhere Infektiosität als bei BA.1, allerdings fehlen noch Daten, die das belegen. Ein Vergleich von Ansteckungen durch die britische Gesundheitsbehörde zeigt: Die Impfung und das Boostern wirken bei BA.1 und BA.2 sehr ähnlich, was darauf hindeutet, dass die Immunflucht trotz einiger Unterschiede in den Mutationen vergleichbar ist. Fazit: Noch ist unentschieden, ob die Schwestervariante das Omikron-Regiment übernehmen wird.

Wo stecken sich die Leute gerade an?

Professor Bodo Plachter, Leiter der Virologie der Universitätsmedizin Mainz, sagt, dazu gebe es momentan so gut wie keine Daten. Das Einkaufen im Supermarkt stelle wohl eher weniger ein Problem dar, da dort in der Regel die Maskenpflicht eingehalten und auf Abstände geachtet würde. Er sieht ein Risiko im privaten Bereich: „Dort, wo keine Masken getragen werden, etwa bei Familienfeiern, aber auch in Restaurants, wo viel gelacht, laut geredet wird und man eng aufeinandersitzt.“

Wie ansteckend ist Omikron an der frischen Luft?