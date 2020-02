Fakten zur Epidemie : Was Sie jetzt über das Coronavirus wissen sollten

Was wissen wir über das Coronavirus, was ist nur Vermutung oder gar Gerücht? Hier fassen wir für Sie zusammen, welche Fakten zu dem Virus vorliegen, wie tödlich es wirklich ist und wie sich eine Erkrankung nachweisen lässt.

Stärkste betroffene Stadt: Mediziner in überprüfen die Informationen der Patienten im Krankenhaus „Jiangxia Temporary Hospital“ in Wuhan. Bild: dpa

Jeden Tag erscheinen unzählige neue Nachrichten und Forschungsergebnisse zum neuartigen Coronavirus, das mittlerweile den offiziellen Namen Sars-CoV-2 oder auch Covid-19 trägt. Dabei ist es nicht leicht, den Überblick darüber zu behalten, was nun sicheres Wissen ist und was Vermutung, vielleicht sogar nur Gerücht. Wir haben den Stand versucht, so aktuell wie möglich zusammenzufassen.

Was sind Viren?

Viren sind strenggenommen keine Lebewesen. Sie haben keinen eigenen Stoffwechsel und damit keine Möglichkeit, selbst Energie zu gewinnen. Damit sie überleben und sich weiterentwickeln können, sind sie immer auf einen Wirt angewiesen, der ihnen all das zur Verfügung stellt, was sie selbst nicht haben. Wirte können Tiere, Pflanzen oder eben der Mensch sein. Dort nistet sich das Virus, bestehend aus Lipid- und Proteinpartikeln, die ihr Erbgut enthalten, ein und nutzt den Stoffwechsel und die Energiegewinnung des Wirts aus, um sich zu vermehren. So macht es den Wirt im schlimmsten Fall krank. Auch für Covid-19 gilt das so.