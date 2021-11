Zulassung des Kinderimpfstoffs : Die große Ratlosigkeit der Eltern

Da ist sie nun, die europäische Zu­lassung des BioNTech/Pfizer-Impfstoffs für Kinder ab fünf. Eigentlich eine gute Nachricht. Nun können noch mehr Menschen vor einer Infektion mit dem Coronavirus ge­schützt werden. Doch während Israel, die USA und Kanada schon begonnen ha­ben, die Kleinen zu impfen, macht sich hierzulande keine Feierstimmung breit. Deutschland ist mal wieder skeptisch, und die prinzipiell impfwilligen Eltern, die ihre Kinder schützen wollen, stehen verwirrt und verunsichert vor der Zulassungserklärung der Europäischen Arzneimittel-Agentur.

Während es schon seit Wochen Ärzte gibt, die abends hinter verschlossenen Türen jüngere Kinder off-label impfen, heißt es offiziell vonseiten der Kinder- und Jugendärzte, man warte ab, was die Ständige Impfkommission sagt, die STIKO. Die aber, daran hat man sich in dieser Pandemie ja schon gewöhnt, prüft und prüft und prüft – um am Ende doch (meist) zu derjenigen Entscheidung zu kommen, die andere schon lange getroffen haben. Das war bei der Impfung für Jugendliche so, ebenso beim Boostern für alle und auch beim Hin und Her um den AstraZeneca-Impfstoff.

Doch ist es Eltern wirklich zuzumuten, abzuwarten, während Deutschland sich in der größten Gesundheitskrise be­findet, die es je erlebt hat, bei Rekord­inzidenzen unter Kindern und Jugend­lichen, bei einem weiteren drohenden Lockdown, der die Heranwachsenden wieder zu Hause einsperrt, und Speku­lationen um eine neue, ansteckendere Vi­rus­variante aus Südafrika, B.1.1.529?

Eltern brauchen jemanden, der sie an der Hand nimmt

Mütter und Väter wissen: In der Lage, in der Deutschland sich gerade befindet, stellt sich nicht mehr die Frage, ob das eigene Kind sich in diesem Winter an­stecken wird, sondern eigentlich nur noch: wann? Die Entscheidung, die El­tern in diesen Wochen treffen müssen, lautet: Infektion oder Impfung? Und je länger mit einem klaren Ja oder Nein zu dem Pieks gewartet wird, umso mehr quält Eltern diese Frage – und umso mehr Kinder werden sich infizieren, für die es am Ende vielleicht doch eine Impf­empfehlung gibt.

Die Argumente, die Eltern so lange be­ruhigen sollen, lauten: Gesunde Kinder erkranken in der Regel nicht schwer, und Long Covid spielt bei ihnen eher eine untergeordnete Rolle. Zahlen belegen das. Aber was, wenn es gerade das eigene Kind doch schwer trifft? Wenn es gegen die Regel Langzeitfolgen entwickelt? Was, wenn das eigene Kind nicht ganz gesund ist? Und impfen wir Kinder nicht auch gegen andere Dinge, die bei ihnen oft auch nur mild verlaufen?

Den meisten Müttern und Vätern ist klar, sowohl die Infektion als auch die Impfung bergen Risiken. In beiden Fällen kann man nicht alles bis ins Letzte voraussehen. Beim Stand des heutigen Wissens bleibt am Ende die Abwägung. Dabei brauchen Eltern jemanden, der sie an die Hand nimmt – ganz besonders Eltern von Risikokindern. Ein Hinweis aufs Abwarten bei zugelassenem Impfstoff ist keine Hilfe.

Impflicht für alle Menschen über 18 Jahre ist sinnvoll

Die Politik, allen voraus der noch amtierende Gesundheitsminister Jens Spahn, ist da klarer in ihrer Empfehlung. Sie macht allen Kindern ein Impfangebot – aber nicht etwa jetzt gleich, sondern erst ab Ende Dezember. Vorher sei der Kinderimpfstoff noch nicht geliefert. Auch das ruft wieder Verunsicherung hervor: Warum hat die Bundesregierung sich nicht viel früher darum bemüht, dass die Ampullen mit der passenden Do­sierung da sind? Dass es in diesem Herbst um die Zulassung des Kinderimpfstoffs gehen würde, ist seit Monaten bekannt.

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat in dieser Woche zu einer Impfpflicht für alle über 18 Jahre auf­gerufen. Das ist absolut sinnvoll. Model­lierungen zeigen, dass eine ausreichende Impfquote der Erwachsenen die Kinder mit schützen würde. Aber sollen Eltern bei Inzidenzen von teilweise über 1000 in den jungen Altersstufen wirklich darauf warten (oder eher hoffen), dass eine noch nicht beschlossene Impfpflicht ihre Sprösslinge schnell genug schützt, oder gar darauf, dass Erwachsene, die bisher nicht zur Impfung bereit waren, es jetzt sind, um (fremde) Kinder zu schützen?

Für Eltern, die ihre Kinder ohnehin nicht impfen lassen wollen, sind das alles keine bewegenden Fragen. Für die, die es aber gern wollen – und das sind laut einer aktuellen Umfrage des Deutschen Ärzteblattes rund 50 Prozent –, für diese wird das Warten auf Antworten und auf rich­tige Ampullen in den nächsten Wochen zum quälenden Bibbern darum, dass das Virus das eigene Kind bis dahin verschonen mag.