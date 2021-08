Immunantwort auf Corona : Die Superkräfte der Kinder

Das kindliche Immunsystem in den oberen Atemwegen wesentlich stärker aktiv als bei Erwachsenen. Ein Antigen-Test wie hier in Israel ergibt trotzdem Sinn, da die Kinder auch mit milden Verläufen andere Personen anstecken können. Bild: AFP

Kinder und Covid-19, das war von Beginn der Pandemie an ein großes Rätsel. Anders als bei den meisten anderen Atemwegsinfekten waren die Kinder unter den positiv Getesteten stets in der Minderheit. Infizierte Kinder fielen nicht auf, wenige husteten oder schnieften, und nur in seltenen Fällen erkrankten sie, geschweige denn schwer. In vielen Studien dasselbe Bild: Das Virus verbreitete sich scheinbar viel weniger aus den Kindergärten und Schulen heraus in die Familien, als das nach den Erfahrungen mit Erkältungsviren zu erwarten war.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft".



Inzwischen hat sich das geändert: Mit den Impffortschritten in der erwachsenen Bevölkerungsgruppe hat sich das Infektionsgeschehen verlagert. Mit Sieben-Tages-Inzidenzen von inzwischen 30 bis 60 bei den Schülern aller Altersstufen und etwa halb so hohen Neuinfektionsraten bei den Kindergartenkindern liegen die Fallzahlen der Minderjährigen aktuell klar über denen der Älteren und auch noch höher als bei den Über-Fünfundzwanzigjährigen.