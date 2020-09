Gefahren einer Sepsis : Wer abwartet, stirbt

20.000 vermeidbare Todesfälle in Deutschland: Die Gefahren einer Sepsis werden immer noch unterschätzt. Selbst ein Arzt wäre an der Krankheit fast gestorben.

Auch die meisten Menschen, die an Covid-19 sterben, erliegen nach Angaben eines Fachmanns am Ende einer Sepsis als Folge ihrer Infektion. Bild: dpa

Zuerst hatte Klaus-Ulrich Oehler nur eine kleine Schwellung am Unterarm. Etwa so groß wie ein Wespenstich und ebenso unspektakulär wie die kleine Wunde, um die herum sich die Schwellung gebildet hatte. Am nächsten Tag war ihm ein bisschen schwindelig. Oehler, Arzt für Neurologie in Würzburg, markierte den Umfang der Schwellung mit einem Stift. Bald darauf hatte er Fieber, 39,6. Die Schwellung hatte zugenommen.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Oehler ging sofort in die Notaufnahme der Unfallchirurgie. Er stellte sich mit den Worten „Ich brauche ein Antibiotikum, ich bekomme eine Sepsis.“ vor. Oehler hatte alles richtig gemacht. Was dann jedoch folgte, ist exemplarisch für die Missstände in der frühzeitigen Erkennung von Sepsis-Patienten in Deutschland. Missstände, die nach Einschätzung von Fachleuten dazu führen, dass jährlich rund 20.000 Menschen an der Krankheit sterben, obwohl sie die Sepsis bei frühzeitiger Diagnose und Behandlung hätten überleben können. 20.000 vermeidbare Todesfälle – ungefähr so viele Einwohner wie die bayerische Stadt Traunstein.

Sepsis-Patienten fallen durchs Raster

Oehler kannte sich aus, er hat selbst einmal eine Intensivstation geleitet. Doch als er in die Notaufnahme kam, traf er auf Unverständnis: Ein Antibiotikum sei nicht nötig, er solle warten. Oehler setzte sich hin, die Schwellung nahm zu. Oehler dachte an das „Golden-Hour“-Prinzip in der Notfallmedizin: Die Überlebenschancen steigen, je früher mit der Behandlung begonnen wird. Was insbesondere bei der Sepsis-Behandlung gilt.

Er fragte nach, bat eine Schwester um eine Infusion. Nein, der Oberarzt operiere noch, er wolle erst den Keim isolieren. Oehler sagte: „Bis der Keim isoliert ist, bin ich tot.“ Es ging ihm immer schlechter. Er fühlte sich benebelt, wie zwischen Leben und Tod, dachte sich: „Wenn so das Sterben ist, ist es zumindest nicht ganz furchtbar.“ Nach gut zwei Stunden kam ein Anästhesist vorbei: „Wie sehen Sie denn aus?“ Da war die Schwellung inzwischen am Hals angekommen, Oehler war kaum noch bei Bewusstsein. Er wurde operiert, bekam intravenös Antibiotikum, musste stundenlang nachbeatmet werden. Am Ende wurde er gerettet.

Am Donnerstag hat der Neurologe seine Geschichte auf einer Konferenz der Sepsis-Stiftung in Berlin anlässlich des Welt-Sepsis-Tages am 13. September erzählt. Was heraussticht: Wenn schon ein Arzt wie Oehler durch das Raster fällt, der die Kollegen sogar auf die wahrscheinliche Diagnose hinweist – wie ergeht es den medizinisch nicht versierten Patienten, die mit ähnlichen Symptomen entweder gar nicht zum Arzt gehen oder dort nicht auf die Dringlichkeit hinweisen?

Wissen über Sepsis kaum verbreitet

Deutschland brauche dringend einheitliche Qualitätsstandards, um die Erkennung und Behandlung einer Sepsis zu verbessern, forderte Konrad Reinhart am Donnerstag. Reinhart ist Senior Professor an der Charité Universitätsmedizin und Vorsitzender der Sepsis-Stiftung in Jena sowie Präsident der Global Sepsis Alliance. Seit Jahren kämpft der Intensivmediziner dafür, das Bewusstsein für die so gefährliche wie unterschätzte Krankheit zu schärfen. Eine Sepsis kann sich aus eigentlich harmlosen Schnittwunden oder Entzündungen wie Harnwegsinfekten entwickeln und jeden treffen: gesunde, kranke, reiche, arme, junge und alte Menschen.