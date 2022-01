Gewalt bei Corona-Protesten : „Demonstrationen funktionierten nicht, jetzt muss Blut fließen“

Aktualisiert am

Der Frust bei den Demonstranten ist groß, viele wähnen sich im Widerstand: Gegner der Corona-Politik zum Jahreswechsel in München Bild: dpa

Herr Holnburger, wie alarmiert blicken Sie ins neue Jahr?

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Sehr alarmiert. Wir haben mit einer sehr frustrierten Szene zu kämpfen. Die Leute sagen, ihre Demonstrationen hätten nichts gebracht, und die Impfpflicht, die sie so gefürchtet haben, komme jetzt ja trotzdem. Das führt zu einer höheren Bereitschaft, Gewalt einzusetzen.

Morddrohungen gegen Politiker, zunehmend Auseinandersetzungen von Demonstranten mit der Polizei – inzwischen warnen auch die Sicherheitsbehörden. Sind Sie überrascht?

Leider nein. Die aktuelle Frustration ist ja nur das eine. Dass sowohl online als auch offline Gewalt geäußert wird, sagen wir schon die ganze Zeit. Das hat auch mit dem Weltbild zu tun: Wenn man an eine globale Verschwörung einer bösen Elite glaubt – deshalb reden wir ja von Verschwörungsideologien – ist man eher gewillt, bis zum Äußersten zu gehen, je bösartiger man den vermeintlichen Feind zeichnet. Gewalt ist eigentlich die konsequente Fortsetzung eines verschwörungsideologischen Weltbilds.

Als Geschäftsführer des Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS) beobachten Sie mit Ihren Kollegen um die 3000 Kanäle und Chatgruppen vorwiegend auf Telegram. Hat sich die Entwicklung, die wir derzeit auf den Straßen erleben, im digitalen Raum abgezeichnet?

Das ging schon immer Hand in Hand. Wenn Menschen auf einer digitalen Plattform Mordfantasien äußern, bedeutet das, dass da eine Person vor seiner Tastatur sitzt und etwas schreibt und das möglicherweise auch auf die Straße trägt. Im Moment nimmt das zu, aber es war von Anfang an Bestandteil der Szene. Digitaler und analoger Hass lassen sich nicht voneinander trennen.

Was ist „nur“ lautstarkes Gebrüll? Wann muss man befürchten, dass aus Worten Taten werden?

Immer da, wo keine Grenzen gesetzt werden. Wenn im demokratischen Diskurs eine Person Gewalt äußert, wenden sich andere normalerweise ab und stellen klar, dass sie das nicht gutheißen. Diese Abgrenzung hat in der verschwörungsideologischen Szene nie stattgefunden. Jemand wie Oliver Janich mit seinen 160.000 Abonnenten auf Telegram hat schon 2017 gesagt, dass man alle Mächtigen an die Wand stellen müsste. Janich ist aber eingeladen worden, bei Querdenker-Demonstrationen von der Bühne zu sprechen oder sich per Video zu äußern. Es hieß nie: Es gab von ihm Gewaltaufrufe, das ist eine rote Linie, das tolerieren wir nicht. Im Gegenteil: Man hat zu ihm gehalten. Wenn solche Personen bestärkt werden, wird es noch wahrscheinlicher, dass es zu tätlichen Konsequenzen kommt.

Warum?

Es gibt den Begriff des „stochastischen Terrorismus“: Je häufiger man Gewaltaufrufe hört, sieht, liest, desto wahrscheinlicher wird es, dass das mal jemand tatsächlich in die Tat umsetzt. Das ist die Situation, in der wir uns momentan befinden. Die Wahrscheinlichkeit steigt von Tag zu Tag, je länger das unwidersprochen bleibt.

Wie geht CeMAS mit Mordaufrufen um, denen Sie im Netz begegnen?

Wenn wir einen direkten Gewaltaufruf sehen oder mitbekommen, dass die Privatadresse von einem Politiker geteilt wird, informieren wir die Person, mitunter auch die Behörden. Wir suchen aber nicht nach straffähigen Taten, das ist die Aufgabe von Staatsanwaltschaft und Polizei. Wir weisen darauf hin, dass es dieses Problem gibt. Wir hatten allerdings innerhalb des vergangenen Jahres das Gefühl, dass unsere Warnung nicht ernst genug genommen worden ist. Dass im Moment alle so überrascht sind, frustriert uns.