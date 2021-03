Wie Raucher auf Entzug : Warum die Pandemie eine Geschichte des Selbstbetrugs ist

Es muss Gesundheitsminister Jens Spahn gewesen sein, der mal darauf hinwies, dass in der Pandemie ständig Äpfel mit Birnen verglichen würden. Da wollen wir nicht hintanstehen. Also: Die Geschichte der Pandemie ist auch eine Geschichte des Selbstbetrugs. Ganze Völker betrügen sich, wie das eigentlich nur Raucher oder ehemalige Raucher kennen können. So, wie man weiß, dass das Virus schlecht für die Gesundheit ist, weiß man, dass die Zigaretten schlecht dafür sind. Man weiß auch, was dagegen hilft: zu Hause bleiben, keine Leute mehr treffen. Beziehungsweise: keine mehr rauchen.

Man weiß außerdem, dass das extrem hart ist. Es gehört ja zum Menschsein dazu, andere Leute zu treffen, rauszugehen. Für einen richtigen Raucher steht das Rauchen auf derselben Stufe. Für ihn bedeutet Menschen zu treffen: mit Menschen zusammen zu rauchen. Menschsein: Rauchen. Glauben Sie nicht? Dann lesen Sie noch mal nach, welch tränentriefende Epitaphe 2006, angesichts eines drohenden umfangreichen Rauchverbots, auf die Zigarette geschrieben wurden, auch vom Autor dieser Zeilen.

Den Teergehalt miteinbeziehen

Es ist darüber hinaus klar, wie lange die harte Zeit ungefähr dauern wird: drei, vier Wochen. Dann ist man weitgehend durch. Das sagen die meisten Virologen, das sagt aber auch Alan Carr, eine Art Christian Drosten unter den Nichtrauchexperten. Drei Wochen sind ein ausgedehnter Malle-Urlaub. Oder ein Fünftel der Zeit, die man im Schnitt auf November-Hilfen warten muss. Ist das lang? Ist das kurz? Am Anfang erscheint die Abstinenz erstaunlich einfach. Man macht Sport, geht viel spazieren, isst gesund. Man hält plötzlich noch viel mehr für möglich als bloß die Bekämpfung der Pandemie oder der Sucht. Auf in ein anderes großes Leben!

Doch gerade weil es so leicht ist, weil sich der Erfolg der Therapie so schnell einstellt, wird man nachlässig. Man trifft sich doch mal abends mit Leuten, raucht zwei, drei Kippchen: So viel Freiheit muss sein, wir leben schließlich nicht in einer Diktatur. Die Zigaretten waren ja auch Geschenke – und Geschenke lehnt man nicht ab. Außerdem ist der Mensch mehr als seine Physiologie. Er braucht emotionale Nähe, muss ab und zu mal über die Stränge schlagen. Aber nur jeden zweiten Tag, und nur abends, denn man spielt ja im „Team Umsicht und Vorsicht“.

Man nimmt dann, wenn man aus dem Haus geht, nur noch maximal zehn Kippen mit – das ist die Notbremse, mehr geht auf keinen Fall. Doch dann sagt ein anderer Raucher, er habe eine Studie gelesen, wonach es keinen großen Unterschied mache, ob man nun zehn oder zwanzig Zigaretten rauche. Abgesehen davon müsse man andere Kennzahlen wie etwa den Teergehalt oder die Auslastung der Betten auf den Krebsstationen miteinbeziehen. Und die Eckkneipen dürfe man auch nicht vergessen. Die stünden, wenn der Shutdown nicht bald vorbei sein werde, vor dem Ruin.

Der Anfang vom Ende des Selbstbetrugs

Das alles erscheint logisch. Also geht man – wegen der Gesundheit extra zu Fuß! – noch nachts zwei Kilometer zur nächsten Tanke, um sich eine neue Schachtel zu kaufen. Sterben muss man sowieso, schneller geht’s mit Marlboro. So viel Spaß sollte auch in der Pandemie erlaubt sein. Denn Lachen ist gesund.

So dauert es keine drei Wochen, dass man wieder auf dem alten Sucht- und Inzidenzlevel ist. Aus Frust darüber raucht man sogar noch mehr. Bei all den anderen Entbehrungen, die einem die Pandemie abverlangt, hat man sich das nun wirklich verdient. Aber natürlich will man wieder runter auf das alte Level. Doch beim zweiten Versuch wird das schon schwieriger. Der Zauber des Anfangs ist verflogen. Beim dritten Shutdown fängt dann die Zermürbung an. Da kommt gerade recht, dass in den sozialen Medien eifrig eine Studie geteilt wird, wonach Rauchen womöglich vor Corona schützt! Das Nikotin könnte demnach bestimmte Andockstellen im Körper blockieren und so weiter und so weiter – na also! Alles im Leben hat eben zwei Seiten.

Das zeigt sich dann tatsächlich, als sich die Studienlage immer mehr zu Ungunsten des Rauchens verändert. Hätte man auch ahnen können, dass es nicht ideal ist, permanent mit virenbeschwerten Fingern an einem Stück Filter, das man zum Mund führt, herumzunesteln. Wir rauchen trotzdem weiter: Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Weitere Shutdowns werden so unausweichlich. Richtig demoralisiert sind wir dann beim siebten. Vielleicht musste es so weit kommen. Es ist der Anfang vom Ende des Selbstbetrugs. Endlich! Getrübt wird das Hochgefühl, das Virus und die Zigarette nun womöglich hinter uns gelassen zu haben, nur durch die quälende Frage: Warum nicht schon viel früher?