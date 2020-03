Treibhaus-Emissionen : Warum die Corona-Krise dem Klima schaden könnte

Wenn das gesellschaftliche Leben zum Erliegen kommt, werden weniger Treibhausgase emittiert. Pendler lassen das Auto stehen und arbeiten von zuhause, geplante Flüge finden nicht statt. Sogar Regionalzüge werden künftig weniger fahren, und damit indirekt auch Energie sparen. Alles wegen der Corona-Epidemie.

Luisa Neubauer, Kopf der Fridays for Future-Bewegung, schöpft deswegen Hoffnung. Der weltweite Ausbruch beweise, „dass es anders gehen kann“, sagte Neubauer. „Würden wir die Klimakrise halb so ernst nehmen wie die Corona-Krise, wäre uns geholfen.“

Die Botschaft, die auch andere Klimaaktivisten in diesen Tagen aussenden, lautet: So wie die Gesellschaft ihren Lebensstil zum Schutz der besonders von Corona gefährdeten Risikogruppe älterer Menschen ändert, müsste es eine dauerhafte Verhaltensänderung in Sachen Klimaschutz zugunsten der Jungen geben, die die Folgen der Erderwärmung am stärksten zu spüren bekommen.