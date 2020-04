Wenig Schutzmaßnahmen : Warum Amische keine Angst vor Corona haben

Abgeschiedenheit hat bei den Amischen Tradition. Seit die ersten Anhänger der täuferisch-protestantischen Glaubensgemeinschaft Anfang des 18. Jahrhunderts aus Süddeutschland und der Schweiz nach Amerika kamen, leben sie zurückgezogen in ländlichen Regionen von Bundesstaaten wie Pennsylvania, Ohio und Indiana. Ihre Farmen liegen oft Meilen entfernt von Städten und Dörfern, die Kinder unterrichten sie in eigenen Schulen. Kontakte zu „Englischen“, wie Nicht-Amische bei den Gläubigen heißen, beschränken sie auf das Nötigste.

Geselligkeit statt Abstand

Untereinander pflegen sie derweil ein reges Miteinander. Zu den Gottesdiensten, die Amische meist in Privathäusern feiern, versammeln sich oft bis zu 200 Gläubige. Beerdigungen und Hochzeiten, nach der Kommunion in Frühjahr und Herbst gesellschaftliche Höhepunkte, ziehen in Gegenden wie Lancaster County (Pennsylvania) oder Holmes County (Ohio) meist Hunderte Amische an. Die Aufforderung von Gouverneuren und Gesundheitsbehörden, wegen Corona vorerst auf Treffen zu verzichten, scheint viele Amische auch nach den Lockdowns nicht erreicht zu haben. Der traditionelle „Mud Sale“, bei dem Kutschen, Pferde und landwirtschaftliche Gerätschaften versteigert werden, fand wie jedes Jahr in Gordonville in Lancaster County statt. In Geauga County im Bundesstaat Ohio löste der Sheriff am vergangenen Wochenende ein Scheunenfest auf, zu dem die Amischen trotz Gouverneur Mike DeWines „Stay at home“-Anordnung eingeladen hatten. Fast jeder fünfte der knapp 100.000 Bewohner in Geauga County gehört der streng religiösen Gemeinschaft an.