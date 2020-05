Masken sind unbedenklich : Keine Angst vor Segelohren

Nach Corona wird die Welt eine andere sein. Das hört man immer wieder. Doch wie genau wird diese Welt aussehen? Wie werden wir in dieser Welt aussehen? Kugelig rund von exzessiven Kochabenden oder gestählt von täglichem Youtube-Workout? Sind alle Kleidungsstücke neben der Jogginghose schon im Second-Hand-Laden gelandet? Und werden wir alle Segelohren haben?

Besonders Brillenträgern ist das Problem bekannt: Wer eine Maske trägt, die hinter den Ohren befestigt ist und dazu noch eine Brille, hat schnell den Dumbo-Look. Das ist nicht weiter schlimm, denn keiner ist schick mit Maske und der Zweck heiligt in diesem Fall die Mittel. Doch manch einer mag sich besorgt fragen, ob das nun auch so bleibt. Die Erfahrung spricht dagegen. Bei zahlreichen Arztbesuchen in der Vergangenheit waren die Behandelnden eigentlich nie durch Segelohren aufgefallen – obwohl sie ja öfter und länger Mundschutz tragen, als wir das je tun werden. Das kann Thomas Deitmer, Generalsekretär der Gesellschaft für Hals-, Nasen- und Ohren-Heilkunde bestätigen: „Ich habe vierzig Jahre mit Mundschutz im OP gestanden und bisher keine Veränderungen an meinen Ohren festgestellt.“ Wäre das anders, sagt Deitmer, müssten Segelohren bei medizinischem Personal ja eine Art Berufskrankheit sein.

Das Ohr, so der Mediziner, sei aber sehr stabil. Segelohren habe man, oder eben nicht, dass man sie im Laufe des Lebens bekommen könne, davon habe er noch nie gehört. Das gelte auch für Kinder. Allein bei Babys seien die Knorpel noch formbar: „Wenn Babys bei der Geburt sehr stark abstehende Ohren haben, dann kann man das in den ersten Monaten noch relativ gut beheben, indem man sie mit einem Spezialverband leicht an den Kopf drückt.“ Das gehe aber wirklich nur bei ganz kleinen Kindern. Selbst wenn sich die Naht nach einer Ohrenanlegung bei älteren Kindern oder Erwachsenen wieder öffne, kehre das Ohr eigentlich immer an seinen angestammten Platz zurück, weil der Knorpel sehr elastisch sei.

Sorgen muss sich also niemand machen. Und Eitelkeit kann nicht als Ausrede dafür herhalten, dass man keinen Mundschutz tragen möchte.