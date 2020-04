Vize-Präsident Pence : Washington will Kosten für Nicht-Krankenversicherte übernehmen

Trumps Corona-Maßnahmen : Ja zur Abschottung, nein zu landesweiten Ausgangssperren

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus will Präsident Trump das Land weiter isolieren. Amerikanern stellt er weitere Hilfen in Aussicht. Die Bundesstaaten Kalifornien und New York schränken die Bewegungsfreiheit der Bürger derweil ein.